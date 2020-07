10 meraviglie delle Maldive che riaprono ai turisti | foto

Le mille sfumature di azzurro, le spiagge bianche, la bellezza dei fondali e la grande ospitalità del popolo delle Maldive sono pronti ad accogliere nuovamente i viaggiatori a partire dal 15 luglio 2020, data che segna la riapertura al turismo. Ecco una gallery con alcune delle esperienze più iconiche da mettere nella lista dei desideri:

Picturesque: la tua foto vale più di mille parole

Gli ospiti del Constance Halaveli (atollo di North Ari) e del Constance Moofushi (atollo di South Ari) possono fermare in un'immagine la magia di luoghi puri e inesplorati, in cui esiste ancora un perfetto equilibrio tra uomo e natura. Un giardino zen con le lanterne, una scenografica cornice nell'acqua o sott'acqua per riempirsi gli occhi di pura bellezza e scattare immagini memorabili. Un invito a riconnettersi con la natura.

Un'amaca in mezzo all'Oceano

È impossibile dire di no a questa amaca situata tra le mille sfumature di turchese del mare. Come resistere al fascino di dondolare dolcemente tra l'azzurro del cielo e le acque cristalline dell'Oceano Indiano… All'Anantara Dhigu Maldives Resort, nell'atollo di South Malé, questa esperienza diventa realtà.

Nuotare con gli squali balena o cinema sotto le stelle?

Nei resort Lux* non mancano le esperienze più esclusive. Al LUX* South Ari Atoll Resort & Villas si può scegliere il Whale Shark Snorkeling Tour & Discovery dove a bordo di un dhoni tradizionale guidati dal biologo del resort è possibile nuotare con gli squali balena. Mentre al LUX* North Male Atoll Resort & Villas si può guardare il proprio film preferito sotto un cielo stellato, sul tetto della propria villa e con una buona scorta di popcorn. Queste come tutte le altre attività dei resort sono disponibili come Gift Card acquistabili sul sito dei resort anche da casa per sorprendere il proprio partner durante il soggiorno.

Trattamenti olistici

Tutta l'esperienza di Mariko Nakaki, specialista in terapie olistiche, è a disposizione degli ospiti di The Residence Falhumaafushi, resort di lusso situato nell'atollo di Gaafu Alifu, per trasformare il soggiorno in un vero e proprio viaggio olistico. Chi Nei Tsang, che è un'antica terapia taoista cinese, Riflessologia, Terapia energetica e del rilascio dello stress sono tra i trattamenti più richiesti eseguiti da Mariko.

Romanticismo all'ennesima potenza

Un banco di sabbia tutto per voi, la luce delle candele e uno spettacolare tramonto di fronte ai vostri occhi. Quando si parla di romanticismo, le Maldive si difendono bene. Al Grand Park Kodhipparu, resort situato nell'atollo di North Malé, penseranno a tutto per realizzare una delle vostre cene più romantiche servendovi le pietanze gourmet dello Chef accompagnate da champagne in un setting davvero unico.

Salvaguardia dell'ambiente e delle tartarughe marine

Gli ospiti del Kanuhura situato su un'isola privata nell'atollo di Lhaviyani, oltre a godersi tutti i comfort del resort di lusso, possono partecipare attivamente ai programmi di tutela dell'ambiente del Centro di Biologia Marina del resort creati dal biologo marino residente adottando ad esempio un frammento di corallo da piantare. Inoltre, il biologo marino di Kanuhura è al timone dei progetti per proteggere e conservare la popolazione di tartarughe marine presente sull'isola. Niente di meglio di un emozionante safari tour organizzato dal resort per ammirare da vicino le tartarughe marine.

Esperienze local per un'immersione nelle tradizioni

È risaputo: niente di meglio che vivere esperienze local per conoscere un Paese. Oltre all'ospitalità raffinata e lussuosa che contraddistingue i resort maldiviani del gruppo Sun Siyam, gli ospiti possono immergersi nelle autentiche tradizioni delle Maldive con The Marketplace, progettato per essere un luogo interattivo e offrire un'esperienza immersiva nella cultura locale. Degustazione di cibo locale, oggetti realizzati con foglie di palma, legno, conchiglie creati da artigiani locali oltre a workshop per cimentarsi in mestieri tradizionali come la tessitura di stuoie. Tutto questo e molto di più nei resort Sun Siyam Olhuveli Beach and Spa, Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Iru Fushi e Sun Siyam Vilu Reef.

Colazione con vista

I primi raggi del sole, una colazione gourmet con il meglio che si possa desiderare - champagne incluso - e tutto intorno solo il vostro partner, la sabbia bianca e le acque turchesi che circondano il banco di sabbia. Questa esperienza unica, Sandbank Breakfast, è proposta dal COMO Cocoa Island, resort di lusso nell'atollo situato nell'atollo di South Malé.

La "casa sull'albero"

Lasciatevi trasportare nella foresta per una cena nella casa sull'albero del One&Ony Reethi Rah, iconico resort posizionato nell'atollo di North Malé, un'intima oasi dove ammirare il tramonto sull'Oceano Indiano degustando un delizioso menù a sette portate. Cosa volere di più!

Sott'acqua

Mai pensato di dormire sott'acqua? Alle Maldive anche questo è possibile! Nel resort Conrad Maldives Rangali Island (atollo di South Ari) si trova The Muraka, in lingua locale corallo, una lussuosa suite di due piani, con la camera da letto situata quasi 5 metri sotto il livello del mare per dormire letteralmente circondati dai coloratissimi pesci.