Keyword: Lukaku, che ha spopolato i social per tutta la settimana

Da Nord a Sud, in modo particolare durante l’estate, ci sono davvero pochi argomenti che riescono a calamitare l’attenzione degli italiani preoccupati per lo più di lenire l’afa metropolitana e di scegliere la miglior destinazione per le vacanze. Tra questi, nei primissimi posti c’è il calciomercato, una speciale soap opera che merita di essere sceneggiata per la originalità dei protagonisti, che le squadre del campionato di Serie A mettono in scena per la gioia e il dolore dei tifosi. Due mesi unici segnati da trattive serie e inventate, da incastri impossibili, da partenze rimandate all’ultimo secondo e di arrivi sui quali nessuno avrebbe puntato un solo euro. E, ogni volta, stagione dopo stagione, il calciomercato vero ruota tutto su un singolo colpo e un singolo campione. Quest’anno è il momento dell’attaccante belga Romelu Lukaku, di proprietà del Chelsea ma dato in prestito all’Inter dove ha appena concluso la sua stagione, anche a giudicare dal parlato digitale che ha raccolto la keyword nominativa. In soli sette giorni, dal 14 al 21 luglio, il cognome ha incassato circa 28 mila menzioni, con una media di 3,5 mila menzioni al giorno. Un numero elevatissimo la cui portata può essere compresa appieno solo se la confrontata con quella ottenuta nello stesso periodo da un magnete digitale: Giorgia Meloni.

Le menzioni del Presidente del Consiglio sono di poco più numerose, in totale la keyword ne ottiene 40 mila, e la distanza tra i due è determinata ovviamente all’esposizione connessa al ruolo istituzionale della premier. Eppure, se poi andiamo a censire il volume complessivo delle interazioni, l’engagement, prodotto dalle menzioni, Lukaku ne riesce a mettere sul piatto della bilancia esattamente il doppio: oltre 6 milioni rispetto ai 3,3 milioni incassati dalla keyword Meloni. È interessante, prima di capire anche le polarità del sentiment che hanno accompagnato le discussioni digitali quali sono state le fonti e gli autori che con i loro post sono riusciti a coinvolgere maggiormente tifosi e follower. In assoluto, il post che ha prodotto la quota più ampia di parlato è stato quello dell’account TikTok falso_nueve9 che ha ottenuto 850 mila visualizzazioni, mentre sulle altre principali piattaforme social, Instagram, Facebook e Twitter è sempre l’account di @FabrizioRomano a prendersi la fetta più importante di discussione. In verità, proprio su Instagram è andato bene anche un video selfie postato da Tananai, @tananaimusica, lo scorso 15 luglio che si prende ben 135 mila like semplicemente scrivendo “Lukaku chi?”

Comunque, nel frattempo che la telenovela Lukaku abbia il suo epilogo c’è da dire che il 52,43% degli utenti che hanno intercettato e commentato la keyword l’hanno fatto con un atteggiamento negativo, mentre, per il momento, il sentiment positivo nei confronti del campione belga non supera la soglia del 33%

