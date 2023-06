L’estate è arrivata con le sue temperature che ci fanno sudare e con l’afa che ci toglie il respiro. Con il solstizio del 21 giugno è simbolicamente esploda anche la nostra voglia matta di mare e di vacanze e, almeno online, sembra che abbiamo rimosso le preoccupazioni per l’inflazione o il caro ombrellone.

Siamo pronti a questa nuova stagione estiva, tant’è che nell’ultima settimana, dal 17 al 23 giugno, gli italiani che hanno navigato online hanno utilizzato per 43.770 volte la keyword “estate”. Un volume di menzioni elevato, ma che per essere compreso appieno deve necessariamente trovare un termine di paragone con altre parole che hanno polarizzato le discussioni digitali, dal Piemonte alla Sicilia.

Ecco dunque che nello stesso periodo, la keyword nominativa legata al Presidente del Consiglio “Meloni”, che è sempre tra quelle più utilizzate, di menzioni ne ha ottenuto 26.790, pari al 31,09% del parlato complessivo, mentre “maturità”, ovviamente con il riferimento diretto all’avvio degli esami finali per gli studenti delle scuole superiori, ne ha incassato altre 11.460, con una quota percentuale del 13,30%.

Per completare il confronto e avere la misura della comprensione di quanto gli italiani siano già con la testa sulle spiagge o sui sentieri di montagna, prendiamo le due keyword della inspiegabile tragedia di “Casal Palocco”, quest’ultimo toponimo utilizzato come termine per recuperare il parlato digitale insieme a “borderline”, che fa invece riferimento al canale Youtube gestito da Matteo Di Pietro. In totale le due keyword hanno raccolto meno di 4.000 menzioni. Nulla quindi rispetto alla nostra chiave di ricerca principale.

Del resto, anche la divisione dei territori digitali che hanno ospitate le discussioni ci conforta su questa tendenza: il 61% di tutto il parlato sul tema dell’estate è stato assorbito dalle due piattaforme social più popolate, il 35,72% è la quantità di discussioni che si è concentrato su Facebook, mentre un altro 25.75% è quello calamitato da Instagram, che rimane tra le piattaforme è ancora quella che meglio si presta per condividere e viralizzare contenuti fotografici.

Così come, un altro indicatore significativo di un crescente atteggiamento favorevole verso questa stagione estiva, ci arriva dal mood delle discussioni. Il sentiment è la misura percentuale dei ci rimanda una percentuale dei documenti che contengono un'opinione positiva, negativa o mista rispetto alla singola keyword. Ebbene, la keyword “estate” negli ultimi sette giorni ha raccolto online un atteggiamento positivo, da parte degli utenti, che supera abbondantemente la soglia del 72%.

Infine, ultima immersione nelle discussioni dedicate all’estate la facciamo mettendo le mani nel paniere delle emoji. Oltre 4.800 le volte in cui abbiamo utilizzate il “sole” in varie rappresentazioni, meno di 1.000 invece l’emoji delle onde e altre 1.500 troviamo invece l’ombrellone.