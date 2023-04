WhatsApp, lo stesso account su quattro telefoni: ecco i vantaggi della novità

È arrivata dopo Messenger e Telegram ma finalmente anche WhatsApp permette ora di utilizzare la stessa utenza su più smartphone. Quattro è il numero massimo di telefoni su cui sfruttare l'app di messaggistica in maniera fluida, senza più moltiplicare le chat con gli stessi contatti su smartphone diversi. A confermarlo è la stessa compagnia di proprietà di Meta, che ha annunciato il rilascio della funzionalità su scala globale, ricordando che la tempistica della disponibilità può variare tra i vari paesi, anche se nell'arco delle prossime settimane tutti gli utenti potranno sfruttare la novità. Definita dalla stessa WhatsApp molto attesa e richiesta, anche in virtù dei risvolti che garantisce.

Se è facilmente intuibile la comodità di poter condividere un'unica utenza per chi ha due telefoni, la funzione multi-dispositivo diventa ancor più utile per chi ha un negozio o una piccola azienda, con i dipendenti che possono rispondere alle richieste dei clienti direttamente dal loro telefono, utilizzando appunto lo stesso account WhatsApp Business. Come già avviene quando ci si collega all'app di messaggistica su computer, tablet e browser web, d'ora in poi si può replicare il meccanismo collegando in maniera indipendente altri smartphone dove, specifica la nota di WhatsApp, sarà mantenuta la crittografia end-to-end sui ogni messaggio, immagine, file audio e chiamata.

Poter iniziare ad aggiungere il secondo o più telefoni è un'operazione facile e veloce. Niente più numero di telefono da inserire, poiché bisogna cliccare sull'opzione Collegati a un dispositivo esistente e passare dalla scansione del QR Code tramite lo smartphone principale. A quel punto, si apre WhatsApp e se il telefono da aggiungere è un iPhone si deve ripetere il passaggio, con lo sblocco e un secondo QR Code per collegare il telefono. Se invece si possiede un dispositivo mobile Android, dopo aver cliccato sui tre puntini in alto a destra e la voce Collega un dispositivo, va inserito il Pin o l'impronta digitale e poi 'leggere' il QR Code che consente di aggiungere il secondo smartphone.

Che siano due, tre o quattro i telefoni collegati a WhatsApp, l'applicazione sincronizza i messaggi e gli altri contenuti su tutti i dispositivi, in modo che a prescindere da quale si abbia in mano o si preferisce utilizzare, tutte le chat sono disponibili e aggiornate. L'unico requisito di sistema, evidenzia WhatsApp, è accedere al telefono principale almeno una volta ogni due settimane, altrimenti salta il collegamento degli altri al proprio account dell'app.