Il 2021 su Google: calcio, Raffaella Carrà e Green pass dominano le ricerche degli italiani

Tanto sport, la Raffa nazionale e la certificazione verde. Così è composto il podio di temi, eventi e personaggi che hanno caratterizzato le ricerche online degli italiani su Google nel corso dell’anno che sta per volgere al termine. “Un anno di Ricerche 2021”, il puntuale resoconto del più diffuso motore di ricerca al mondo, ci consente di capire cosa ci interessa maggiormente, tenendo a mente che rispetto al passato, non si tratta dei termini in assoluti più cliccati, bensì delle ricerche che hanno registrato il picco di traffico più elevato per un periodo prolungato durante l’anno e in confronto al 2020.



Nelle top 10 delle dodici categorie analizzate, il leitmovit che segna le curiosità e la voglia di notizie degli italiani è il calcio, con la Serie A, gli Europei di calcio vinti in estate dall’Italia in Inghilterra e la Champions League tra i primi 5 trend più ricercati in assoluto. E a suggellare il dominio sportivo c’è l’exploit del tennis, con Roland Garros, Wimbledon e Matteo Berrettini, primo italiano a conquistare la finale sull’erba verde londinese, a chiudere la lista. Ma c’è dell’altro, perché il malore subito durante la gara dei Campionati Europei tra Danimarca e Finlandia ha acceso l’interesse su Christian Eriksen, al primo posto nella graduatoria dedicata ai personaggi, davanti allo stesso Berrettini e a Mario Draghi, con Donnaruma, Jannik Sinner, Federica Pellegrini e Marcell Jacobs a completare l’elenco dei volti noti.

I click viaggiano veloci anche per conoscere la vita dei grandi personaggi che ci hanno lasciato nel corso dell’anno. Su tutti Raffaella Carrà, un mito gettonassimo ancora oggi, seguita dal cantante Michele Merlo e poi da Franco Battiato, Gino Strada e Carla Fracci. Il Green pass è l’elemento più ricercato riguardo l’emergenza sanitaria Covid-19, cui si legano l’impennata dei click per scoprire come si cucinano tra le mura domestiche alcune delle nostre più popolari prelibatezze gastronomiche: dalla pizza al pesto, dalla besciamella ai ravioli.





Qui di seguito trovate le graduatorie di tutte le categorie.

Ansa

Top 10 trending

1 Serie A

2 Europei

3 Classroom

4 Raffaella Carrà

5 Champions League

6 Roland Garros

7 Christian Eriksen

8 Wimbledon

9 Green Pass

10 Matteo Berrettini





Christian Eriksen Epa

Personaggi

1 Eriksen

2 Matteo Berrettini

3 Mario Draghi

4 Donnarumma

5 Maneskin

6 Sinner

7 Conte

8 Federica Pellegrini

9 Orietta Berti

10 Marcell Jacobs





Raffaella Carrà / Ansa

Addii

1 Raffaella Carrà

2 Michele Merlo

3 Franco Battiato

4 Gino Strada

5 Carla Fracci

6 Libero de Rienzo

7 Rossano Rubiconi

8 Milva

9 Principe Filippo

10 Nick Kamen





(Ansa)

COVID-19

1 Green pass

2 Prenota il vaccino anti-Covid

3 Astrazeneca

4 Covid oggi

5 Coprifuoco

6 Zona arancione

7 Prenotazione vaccino toscana

8 Autocertificazione marzo 2021

9 Il piemonte ti vaccina

10 Prenotazione vaccino Lombardia





(Ansa)

Come fare…?

1 Lo SPID

2 Il Green pass

3 Screenshot su PC

4 Domanda ATA

5 Il cubo di Rubik

6 Backup WhatsApp

7 Il vaccino anti Covid

8 Il nodo alla cravatta

9 Fare un curriculum

10 La lavatrice





Claudio Rampinini-Alamy

Come fare…(in cucina)?

1 La pizza in casa

2 Il pesto in casa

3 La besciamella

4 La conserva di pomodoro

5 Il sushi in casa

6 Le uova sode

7 Il porridge

8 Il brodo di carne

9 I ravioli in casa

10 Le uova strapazzate





www.panorama.it

Cosa significa…?

1 DDL Zan

2 Zona rossa rafforzata

3 Resilienza

4 Transgender

5 Endemico

6 Rdw alto

7 LOL

8 Ce 2163 ffp2

9 Voto intermedio

10 Mchc basso





(Ansa)

Perché…?

1 Conte si dimette

2 Non funziona whatsapp

3 Gli inglesi hanno tolto la medaglia

4 Si festeggia 8 marzo

5 Israele attacca Gaza

6 Il principe Filippo non è re

7 I talebani sono entrati a kabul

8 Messi va via dal barcellona

9 I cani leccano

10 l'italia non si inginocchia





Imagoeconomica

Vicino a me…

1 Benzinai

2 Pizzeria

3 Bar

4 Ferramenta

5 Gelateria

6 Ristorante

7 Parrucchiere

8 Tabaccaio

9 Cartoleria

10 Pasticceria





www.panorama.it

Come…?

1 Come caricare il green pass

2 Come finisce masha e orso

3 Come prenotare il vaccino

4 Come fare lo SPID

5 Come prenotare la terza dose

6 Come si ottiene il green pass

7 Vaccino pfizer come funziona

8 Cashback come funziona

9 Bonus terme come richiederlo

10 Come funziona la lotteria degli scontrini





Ansa

Eventi

1 Serie A

2 Europei

3 Champions League

4 Roland Garros

5 Wimbledon

6 Olimpiadi

7 Sanremo 2021

8 NBA

9 Black Friday

10 Superlega 2021





iStock

Cosa vedere a …

1 Roma

2 Torino

3 Milano

4 Firenze

5 Bologna

6 Siena

7 Parma

8 Catania

9 Napoli

10 Venezia