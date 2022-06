Realme GT NEO 3 e 3T debuttano in Italia con ricariche da urlo

Esattamente come previsto, Realme presenta oggi nel nostro Paese due nuovi smartphone Android: stiamo parlando di Realme GT NEO 3 e di Realme GT NEO 3T, che abbiamo iniziato a scoprire in Cina lo scorso mese di marzo e con qualche ora di anticipoqualche ora di anticipo. Tra le peculiarità troviamo una ricarica estremamente rapida, da 80 W o da addirittura 150 W: andiamo a scoprire cosa sono in grado di fare i nuovi prodotti e i prezzi per l'Italia.



Partiamo da Realme GT NEO 3 e iniziamo subito dall'aspetto sul quale punta di più la casa cinese, ossia la ricarica rapida: il nuovo smartphone Android sarà infatti commercializzato in due versioni, con batterie e velocità di ricarica differenti. Sarà possibile portarsi a casa la versione con batteria da 5000 mAh e ricarica SuperDart da 80 W, oppure quella con batteria da 4500 mAh e ricarica UltraDart da ben 150 W.



Grazie a quest'ultima il telefono può ricaricarsi fino al 50% in appena 5 minuti e fino al 100% in meno di 15 minuti, risultati impensabili e quasi fantascientifici fino a qualche tempo fa. Preoccupati per durabilità nel tempo e per la sicurezza? La casa cinese ha integrato 38 livelli di protezione e assicura una durevolezza di due volte rispetto agli standard industriali (oltre l'80% di salute dopo 1600 cicli); ha ottenuto anche la certificazione TÜV Rheinland come "Safe Fast-Charge System".

Lo smartphone è il primo del marchio a utilizzare un processore dedicato al display, per velocità di fotogrammi più elevate, gaming senza lag, algoritmi avanzati per il frame rate e un consumo energetico ridotto. A proposito di display, lo smartphone offre uno schermo AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz, contrasto di 5.000.000:1 e screen-to-body ratio del 94,2%. Il cuore del dispositivo è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 8100, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è costituito in tutto da quattro sensori: sul retro trovano posto il sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica, il sensore ultra-grandangolare da 8 MP (119° di FoV) e quello macro da 2 MP (per scatti ravvicinati a 4 cm), mentre per i selfie è disponibile un sensore Samsung da 16 MP.

Grazie alla ProLight Imaging Technology e al sensore IMX766 lo smartphone non teme gli scatti notturni, che risultano più nitidi e luminosi. A bordo anche la modalità Street Photography con acquisizione rapida e un apposito algoritmo che supporta messa a fuoco intelligente, filtri particolari e registrazione di storie con un clic.

Ecco la scheda tecnica completa di Realme GT NEO 3:

display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2412 x 1080), refresh rate fino a 120 Hz e vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC MediaTek Dimensity 8100 con GPU Mali-G510 MC6

8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (f/1.88) con OIS, ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.25) e macro da 2 MP

fotocamera frontale da 16 MP con sensore Samsung S5K3P9 (apertura f/2.45)

sensore di impronte digitali integrato nel display con possibilità di monitoraggio della frequenza cardiaca

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5) /GLONASS, NFC, USB Type-C

altoparlanti stereo, Dolby Atmos, audio ad alta risoluzione

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida UltraDart da 150 W, oppure da 5000 mAh con ricarica rapida SuperDart da 80 W

Android 12 con realme UI 3.0

dimensioni: 163,3 x 75,6 x 8,2 mm, peso di 188 g

Come si può notare dalle immagini, lo smartphone offre un design a strisce ispirato alla velocità, in pieno stile racing (la casa cinese lo chiama Legend Racing Design): le colorazioni sono tre e prendono il nome di Nitro Blue, Sprint White e Asphalt Black.

Realme GT Neo 3T riprende in parte le specifiche di Realme GT Neo 2, tra le quali spicca il SoC Qualcomm Snapdragon 870 con CPU octa core, offrendo una ricarica rapida più "spinta": rispetto a quest'ultimo, che si ferma a 65 W, il nuovo modello arriva fino a 80 W e promette prestazioni superiori.

A bordo un display AMOLED Full-HD+ con tecnologia E4 a 120 Hz di refresh rate con una luminosità massima di 1300 nit e sensore per le impronte integrato, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con Intelligenza Artificiale e un sistema di raffreddamento a vapore in acciaio inox Plus e una fotocamera anteriore da 16 MP. La connettività è piuttosto completa e comprende 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C, e risulta curata anche la parte audio grazie ad altoparlanti stereo e al supporto a Dolby Atmos e ad Hi-Res Audio. La batteria è da 5000 mAh e supporta, come anticipato, la ricarica rapida SuperDart da 80 W (cablata).

Ecco la scheda tecnica completa di Realme GT NEO 3T:

display AMOLED E4 da 6,62 pollici con risoluzione Full HD+, HDR10+, luminosità fino a 1.300 nit e sensore d'impronte integrato

processore Qualcomm Snapdragon 870 con GPU Adreno 650

8 GB di RAM LPDDR5

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (f/1.79), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e sensore macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera frontale da 16 MP

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5) / GLONASS / Navic/ QZSS/ Galileo, NFC, USB Type-C

altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W

Android 12 con realme UI 3.0

dimensioni: 162,9 x 75,8 x 8,65 mm, peso di 194,5 g

Il design è sempre ispirato al mondo racing, ma in questo caso offre una scocca posteriore con una trama che ricorda la bandiera a scacchi (nelle versioni Dash Yellow e Drifting White). Oltre alla versione "classica", ne sarà commercializzata una dedicata ai fan di Dragon Ball (dall'8 luglio 2022): si chiamerà Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition e sarà fornita di sfondi e icone personalizzati, oltre che di una scocca posteriore a tema.

Prezzi e uscita di Realme GT NEO 3 e GT NEO 3T

Realme GT NEO 3 sarà disponibile all'acquisto in Italia dal 15 giugno 2022 nelle colorazioni Nitro Blue, Sprint White e Asphalt Black in promozione fino al 22 giugno ai seguenti prezzi:

8-256 GB con ricarica da 80 W a 549,99 euro (anziché 599,99)

12-256 GB con ricarica da 150 W a 649,99 euro (anziché 699,99)

Realme GT NEO 3T sarà disponibile all'acquisto in Italia dal 15 giugno 2022 in promozione fino al 22 ai seguenti prezzi:

8-128 GB a 399,99 euro (anziché 429,99 euro)

8-256 GB in promozione a 429,99 euro (anziché 469,99 euro)

