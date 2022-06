I nuovi super Notebook MSI rimpiazzano un set up gaming o uno studio di produzione

MSI ha svelato una nuova serie di super notebook che hanno tutta l’intenzione di prendere l’intero desk set up dei gamer e dei creator e di condensarlo in una linea di portatili caratterizzati dalla dodicesima generazione di processore Intel Core in versione HX, quelli pensati per un pubblico dal palato fine.



MSI Titan GT77 è un’intera postazione gaming in formato portatile



Dai migliori wafer di Intel è stata estratta la ricercatissima CPU Intel Core i9 12900HX che si trova all’interno del notebook desktop replacement MSI Titan GT77. La serie Titan di MSI ritorna in auge con una missione chiara, ridurre in formato portatile una PC Build Gaming senza compromettere l’espandibilità e soprattutto le prestazioni.

In MSI Titan GT77 si trovano ben 16 Core e 24 Thread, la memoria RAM DDR5 può arrivare fino alla bellezza di 128 GB divisi per 4 slot SODIMM che tradotto in lingua comprensibile a tutti, significa che proprio come su un PC desktop sarà possibile cambiare, aggiornare o espandere la RAM. Stessa cosa vale per i moduli SSD M2 presenti in abbondanza nel corpo di questo super notebook, 4 per un massimo di 8 TB.

La potenza grafica è affidata alle tecnologie NVIDIA con la presenza della potentissima GeForce RTX 3080 Ti che in presenza delle ottimizzazioni OverBoost di MSI permetterà di far esprimere GT77 al massimo delle sue possibilità sotto il profilo CPU e GPU. Come si fa a tenere a bada una potenza simile? Per MSI è abbastanza chiaro, la dissipazione è affidata alla presenza massiccia di ventole, ben 4 accompagnate da radiatori e 7 heat pipe per gestire le temperature.

E proprio per adempiere alla missione di riduzione di un desk set up gaming in formato portatile, non manca un display da 17,3” con risoluzione 4K e refresh rate a 120 Hz, un reparto audio da far invidia, una presenza importante di porte ed anche dell’immancabile tastiera gaming con switch low profile di Cherry MX. Il tutto condito da una serie di RGB e dal peso di oltre 3 kg ma pensandoci bene, la missione è riuscita, è una postazione da gaming high end portatile.



Raider GE HX e CreatorPro X17: tutti gli altri super notebook MSI



Forse avrete già sentito parlare di MSI Raider GE77 e GE67, sono notebook apprezzatissimi dalla community dei giocatori e non. Anche questa linea di MSI vede un nuovo boost di prestazioni grazie alla presenza dei processori Intel Core 12 gen della linea HX andando così ad ampliare l’offerta già composta dai processori Intel Alder Lake.

I due portatili condividono gran parte della scheda tecnica a differenza del display. GE77 ha un pannello da 17,3” QHD a 240 Hz mentre GE67 può vantare un display OLED a 240 Hz nella diagonale classica da 15,6". Entrambi i modelli si affidano alla potenza delle schede video NVIDIA GeForce RTC per gestire alla grande tutti i giochi in Ray Tracing generando tanti fps per quei display ad alto refresh rate.

Per tutto il resto, ci sono sempre delle affidabili RAM DDR5, moduli SSD M2 PCIe 4.0 super veloci nella lettura e scrittura, tastiere curate da SteelSeries e come non notare il design aggressivo ma fresco, giovane e ricco di RGB ben posizionati.

Il nuovo CreatorPro X17 è stato invece pensato per essere un vero studio da creator da portare in giro. Si tratta di una workstation mobile mossa, come gli altri notebook, dai processori Intel Core i9 12900HX. I professionisti saranno in grado di sfruttare il massimo da queste CPU ed anche dalle schede video NVIDIA RTX A5500, la linea di schede video ottimizzate per i pro.

Creator e professionisti hanno bisogno di affidabilità ed è per questo che Creator X17 è certificato dal 90% degli ISV. Non sono ammessi crash, rallentamenti o incompatibilità con queste macchine, un professionista non può permetterselo e con Creator X17 non succederà mai, è una workstation certificata.

Arriveranno in Italia con un prezzo da capogiro

La tecnologia si paga, il silicio di prima scelta si paga ancor di più. I processori integrati in questi super notebook MSI sono il meglio del meglio ed è normale che si facciano pagare. In realtà non ci sono ancora comunicazioni affidabili sul prezzo italiano di questi notebook ma per MSI Titan GT77 si andrà ben oltre i 5000 Euro, in USA si parte da 4949 Dollari ed è facile attendersi una bella differenza di prezzo rispetto al prezzo americano.

Nemmeno per i Raider GE HX e per il CreatorPro X17 si hanno notizie certe ma considerando la lista delle specifiche tecniche è impossibile che vengano immessi sul mercato ad un prezzo inferiore ai 2500 Euro, forse si potrebbe andare oltre i 3000 Euro per le configurazioni top.

I prezzi sono alti ma questi notebook MSI comprimono un desk set up gaming o creator e lo rendono portatile senza rinunciare anche a display fantastici e tastiere precise. La potenza, quella che conta, c’è ed è ancor molto di più di quanto tu possa immaginare. Sicuramente entreranno ben presto fra i migliori notebook in circolazione.



Info: TuttoTech.net – Bernardo Fasano