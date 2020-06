Huawei, gli omaggi e gli sconti per chi sceglie il suo ecosistema

Una cosa è certa: Huawei si sta impegnando sul serio per aiutare il suo ecosistema alternativo ad affermarsi. In autunno inoltrato aveva messo sul piatto 10 milioni di dollari per popolare di titoli il negozio di software AppGallery (che continua ad arricchirsi, Satispay è tra le ultime aggiunte). In vista dell'estate, s'inventa una promozione pantagruelica che, fino al prossimo 31 agosto, dà di tutto e di più (anche quanto non è lecito aspettarsi da un'azienda che fa telefoni) a chi sceglie i suoi smartphone di ultima e recente generazione. Basta per esempio prendere un telefono della serie P40, dal lite al Pro +, ma anche modelli low cost della serie Y, oppure un tablet, come il MatePad Pro o il T 8, per ricevere in omaggio le cuffie Freebuds 3i (che hanno bassi possenti e, di serie, la riduzione del rumore. Da sole costano 99 euro) e un mini speaker per riprodurre la musica ad altro volume (e siamo su altri 30 euro).

All'hardware si affianca una nutrita gamma di bonus che fanno parte dell'ecosistema del brand cinese: «50 giga da utilizzare su Huawei Cloud, 6 mesi di Huawei Music, 3 mesi di Huawei Video in omaggio e fino a 10 film on demand». Dunque, spazio di archiviazione nella nuvola, intrattenimento per le ferie declinato in musica e cinema.

Fin qui, nulla di troppo nuovo, sia la multinazionale asiatica che tanti suoi concorrenti creano pacchetti per invogliare i consumatori. Ma Huawei si spinge oltre e, in base al dispositivo acquistato, spalanca le porte dei treni e i portelli degli aerei, tira dentro ristorazione, conti bancari di nuova generazione e ampi dintorni. Per esempio, offre il 20 per cento di sconto su un volo Alitalia di andata e ritorno per due persone, in Italia e in Europa; un voucher da 30 euro per salire a bordo di Italo; il 25 per cento di sconto nei ristoranti Burger King; fino a 25 euro di credito per chi attiva un conto Hype. Tutti i dettagli, con la promozione associata a ciascun prodotto, sono disponibili a questo link.

«Oggi, la richiesta degli utenti è quella di avere device connessi che dialoghino tra di loro. Per questo abbiamo costruito un vero e proprio ecosistema fatto da prodotti, come smartphone, tablet, PC, cuffie o wearable ma anche, e soprattutto, servizi, come Huawei Video, Huawei Music o Huawei Cloud e, naturalmente Huawei AppGallery, il nostro store di applicazioni proprietario, che rappresenta la prima vera alternativa in 10 anni agli store tradizionali» spiega Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia. Che aggiunge: «Si tratta di un ecosistema perfetto per affrontare al meglio l'estate che ci apprestiamo a vivere e che consentirà a tutti coloro che sceglieranno un device Huawei di ricevere tanti vantaggi come prodotti o servizi o attraverso dei bonus speciali messi a disposizione dai nostri partner. Dato che l'estate è il momento di condivisione per eccellenza, abbiamo lavorato con le aziende per offrire a tutti gli utenti promozioni vantaggiose come sconti su viaggi, voucher, buoni o crediti per i propri acquisti».