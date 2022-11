Google Pixel 7a sarà il prossimo smartphone di Mountain View: cosa sappiamo e cosa ci aspettiamo

Google Pixel 7a sarà il prossimo smartphone della casa di Mountain View, anche se per il momento non sono state rilasciate informazioni ufficiali. Il dispositivo di fascia media dovrebbe essere svelato entro il primo semestre del 2023, ma grazie alle indiscrezioni possiamo già avere un'idea di come potrebbe essere: vediamo ciò che sappiamo finora e cosa ci aspettiamo tra specifiche tecniche, funzionalità, design, prezzi e data di uscita.



Google Pixel 7a dovrebbe limare il principale "difetto" di Pixel 6a

Se Google Pixel 7a seguirà le orme del predecessore, Google Pixel 6a, potrebbe essere presentato in primavera, magari a maggio, ma speriamo che questa volta non ci toccherà attendere fino al mese di luglio per la commercializzazione. Il modello di quest'anno è stato infatti presentato con largo anticipo rispetto all'effettivo giorno di uscita. Nonostante alla possibile data di presentazione manchino ancora alcuni mesi, in queste settimane sono trapelate le prime indiscrezioni che ci possono aiutare a delineare alcuni tratti del prossimo smartphone di Big G.

Qual è il più grande "limite" di Pixel 6a? Probabilmente la presenza di un display con refresh rate di tipo classico, limitato a 60 Hz. La scelta di Google è comprensibile ed è stata fatta per differenziare maggiormente il prodotto di fascia media con il Pixel 6 di fascia alta, ma nel 2023 speriamo che le cose cambino. Le prime indicazioni sembrano positive e suggeriscono la presenza di un display OLED di Samsung a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz: non sarebbero i 120 Hz a disposizione di Pixel 7 Pro, ma si tratterebbe della stessa frequenza di aggiornamento di Pixel 7. Ancora sconosciuta la diagonale, ma ce ne aspettiamo una simile al predecessore (6,1 pollici).

Dai fratelli maggiori dovrebbe "copiare" il cuore, che dovrebbe essere costituito dal SoC Google Tensor G2 ed essere affiancato da almeno 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Insomma, la potenza non gli mancherà, così come la sicurezza vista la probabile integrazione del chip Titan M2 già visto sui Pixel 7. Il comparto fotografico potrebbe vedere un interessante upgrade rispetto alla precedente generazione, anche se le indiscrezioni per ora sembrano essere discordanti: il mese scorso si era parlato di una tripla fotocamera con sensore principale Samsung GN1 da 50 MP (già utilizzato sui Pixel 6), affiancato da un sensore Sony IMX787 da 64 MP come teleobiettivo e da un sensore Sony IMX712 da 13 MP per gli scatti ultra-grandangolari; più di recente i rumor optano per una doppia fotocamera con sensore principale Sony IMX787 accompagnata da un sensore Sony IMX712 per gli scatti ultra-grandangolari. Riteniamo più plausibile la seconda ipotesi, dato che la prima rischierebbe di pestare un po' i piedi ai fratelli maggiori.

La connettività sarà completa, con 5G dual SIM (con probabile supporto alle eSIM), Wi-Fi 6E, VoLTE, Bluetooth 5, NFC, GPS e porta USB Type-C. Quasi certa la mancanza della porta per il jack audio da 3,5 mm, già assente sul predecessore. Non dovrebbe però mancare la certificazione contro acqua e polvere: ci aspettiamo almeno quella IP67 come il modello del 2022, ma non è da escludere un miglioramento con passaggio all'IP68. Ancora nessuna informazione per quanto concerne la batteria, ma ci aspettiamo una capacità molto simile a quella del predecessore (4400 mAh): potrebbero però esserci miglioramenti nella ricarica, con la possibile compatibilità con una ricarica cablata un po' più rapida. Le indiscrezioni parlano anche della ricarica wireless, che potrebbe essere piuttosto lenta (5 W).

Pixel 7a sarà quasi sicuramente commercializzato con Android 13, a meno che Google non decida di cambiare il periodo di lancio e posticiparlo dopo il lancio di Android 14 (agosto 2023, se tutto procederà come quest'anno). Lo smartphone potrà contare su almeno tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e su almeno cinque anni di aggiornamenti delle patch di sicurezza.

Come sarà Google Pixel 7a: il design seguirà le orme dei fratelli maggiori?

Indicazioni ufficiali per ora non ce ne sono, naturalmente, ma conoscendo Google non è da escludere che possa "saltare" fuori qualcosa già nelle prossime settimane. Se Google Pixel 7a seguirà la filosofia adottata finora, lo smartphone dovrebbe richiamare il design dei fratelli maggiori Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, con un'ampia fascia per includere la "pillola" per le fotocamere posteriori. Il risultato non sarà curato come quello dei due appena citati, vista la differenza di prezzo, ma dovrebbe comunque risultare gradevole.

Rispetto alla precedente generazione ci aspettiamo un'ottimizzazione migliore delle cornici frontali, naturalmente sempre con un foro centrale per la fotocamera anteriore. Purtroppo è ancora presto per conoscere dettagli sulle possibili colorazioni. Le dimensioni generali dovrebbero essere simili a quelle di Pixel 6a (152,16 x 71,8 x 8,85 mm, con 170 g di peso), magari con qualche mm in meno se non aumenteranno i pollici di schermo.

Quanto potrebbe costare Google Pixel 7a

Come anticipato più su, Google Pixel 7a potrebbe essere presentato in primavera ed essere lanciato intorno alle prime settimane dell'estate 2023. Il predecessore venne infatti svelato nel mese di maggio, ma non arrivò tra le mani degli utenti prima della fine di luglio (probabilmente complici i ritardi legati alle forniture dei chip). Speriamo questa volta in tempistiche migliori, ma per ora non abbiamo informazioni. Per quanto riguarda il costo, è ancora presto per indicazioni precise, ma confidiamo di vedere il Pixel di fascia media a un prezzo che non superi i 500 euro. Visti i 459 euro richiesti per Pixel 6a, non ci sembra una speranza tanto assurda.

Info: tuttoandroid.net