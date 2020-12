Ecco Neo, il primo smartwatch per bambini firmato Vodafone e Disney

È stato presentato a Londra, durante una conferenza stampa virtuale, il primo smartwatch per bambini firmato da Vodafone e Disney. Neo è un prodotto pensato per i più piccoli che consente loro di scoprire, giocare e crescere.

Lutfu Kitapci, managing director per Vodafone smart tech, ha dichiarato: «Come prodotto di punta, Neo dimostra quanto Vodafone stia investendo nella categoria smart tech e stia costruendo una piattaforma capace di creare valore per il business, consentendoci al contempo di differenziarci in questo settore in importante crescita. Unendo le riconosciute capacità di Vodafone nel design e nella tecnologia e i personaggi più amati Disney abbiamo creato un prodotto unico, che sarà molto apprezzato sia dai figli che dai genitori».

Neo permette infatti ai genitori di restare connessi con i propri figli, interagendo con loro attraverso chiamate, chat ed emoji e al contempo dà ai più piccoli la possibilità di essere più indipendenti e muovere i primi passi nel mondo digitale. Lo smartwatch presenta una fotocamera frontale integrata che permette ai bambini di immortalare le loro avventure quotidiane, un tracking di attività e un contapassi con cui si possono registrare i movimenti e impostare obiettivi da raggiungere per incoraggiare le attività.

La Vodafone smart app offre invece a genitori e familiari il controllo totale dell’esperienza digitale del bambino, impostando una lista di contatti fidati, gestendo il tempo di fronte allo schermo e controllando il luogo in cui si trova il dispositivo.

Per Yves Béhar, fondatore e capo designer a fuseproject: «“La progettazione di Neo ha richiesto la ricerca di un equilibrio fra le esigenze dei bambini e quelle dei genitori, facilità d’uso e portabilità. Abbiamo creato un prodotto inclusivo e accessibile, senza scendere a compromessi sull’esperienza dell’utente e con un design industriale innovativo».

Lo smartwatch vuole rappresentare un primo passo per i più piccoli nel mondo digitale, in compagnia dei più amati personaggi Disney. I bambini possono personalizzare la loro esperienza con Neo scegliendo il proprio ‘aiutante’ fra i celebri personaggi Disney, quali Minnie, Elsa, Buzz Lightyear, Darth Vader, l’Avenger con l’armatura, e il Bambino, personaggio della recente serie di grande successo di Disney+, The Mandalorian. È possibile cambiare il personaggio selezionato ogni volta che si desidera e divertirsi con diverse attività a tema che riproducono gli effetti sonori dei personaggi selezionati quando iniziano a muoversi.

Neo integra un hardware progettato dal team smart tech di Vodafone e un software pensato da designer di fama mondiale di Vodafone e Disney. Dotato di connettività mobile d’eccellenza e con alcuni dei personaggi Disney più famosi di sempre, questo prodotto offrirà ai bambini uno smartwatch con un'esperienza davvero imbattibile. John Love, vp interactive experiences per i parchi Disney, le esperienze e i prodotti, ha commentato l’iniziativa dicendo: «Siamo entusiasti di reinventare le possibili esperienze nel mondo degli smartwatch per bambini grazie a questa collaborazione in un settore a rapida crescita. Unendo design e tecnologia all’avanguardia, da un lato, e i personaggi più amati di Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, abbiamo creato un’esperienza realmente innovativa per i bambini».