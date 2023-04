Dalla console allo schermo: quando i videogiochi diventano serie TV

“The Last of Us”, ma anche “The Witcher”, “Arcane”, “Cyberpunk: Edgerunners” e “The Cuphead Show”, sono alcuni dei videogiochi che, negli ultimi anni, hanno avuto una seconda vita, attraverso serie televisive.



Il fenomeno è già vasto, ma si allarga ulteriormente prendendo in considerazione anche il mondo del cinema, con “Detective Pikachu”, “Sonic the Hedgehog” e “Uncharted”.

Tra riproposizioni più o meno fedeli di eventi di gioco, trame completamente nuove ed interpretazioni originali di storie ed eventi passati in sordina, queste nuove produzioni si sono affermate con forza nel mondo della cultura pop e nerd, attirando nuovi curiosi e spesso facendo innamorare una seconda volta i fan della prima ora.

In questo universo in continua espansione fatto di rielaborazioni, che spaziano dagli show con attori reali, all’animazione giapponese, all’animazione in stile francese fino ad un ritorno delle tecniche di realizzazione dei cartoni animati degli anni ’30, “The Last of Us” ha intrapreso la scelta coraggiosa di proporre, con minime variazioni, la storia del videogioco da cui trae ispirazione, in una traduzione quasi perfetta da un media all’altro, arrivando a riprodurre in più occasioni le medesime inquadrature proposte dal titolo di Naughty Dog.

Come nel videogioco, la trama si sviluppa attorno alle vicende di Joel, Pedro Pascal, ed Ellie, Bella Ramsey, ed al loro viaggio attraverso gli Stati Uniti, ora in rovina a causa di una pericolosa infezione capace di trasformare le persone in mostri violenti, per arrivare ad una sede delle Luci, un gruppo di ribelli interessato all’apparente immunità della ragazza.

La prima stagione dello show si è da poco conclusa, premiando lo show con ottime recensioni tanto da parte della critica, quanto da parte dei fan vecchi e nuovi, e riportando interesse sul primo capitolo del videogame, rilasciato per la prima volta nel 2013 per la console PlayStation 3 ed a cavallo tra 2022 e 2023 in una nuova versione per PlayStation 5 e console Microsoft.

In attesa della già annunciata seconda stagione che andrà a riproporre gli avvenimenti del secondo capitolo della saga videoludica, molti spettatori hanno deciso di riprendere in mano i controller e rivivere, o vivere per la prima volta, la storia attraverso il videogioco, portando il titolo a scalare le classifiche dei giochi più venduti ad inizio 2023.

La collaborazione tra mondo dei videogiochi e mondo di cinema e serie in streaming sembra imporsi come scelta vincente, capace di attirare una comunità forte di appassionati verso un prodotto audiovisivo e fornire nuovo slancio e nuovi bacini d’utenza ai giochi. Esempio perfetto di questa fortunata collaborazione è il successo del videogioco “Cyberpunk 2077”: il videogioco è andato incontro ad un lancio disastroso, portando la casa produttrice CD Project Red ad un passo dal fallimento, ed è stato salvato dal rilascio su Netflix della serie “Cyberpunk: Edgerunners” che ha spinto diversi spettatori, incuriositi ed entusiasti, ad acquistare il titolo, nel frattempo aggiornato e migliorato, donandogli una seconda vita.

Info: www.hmble.it

Ig: instagram.com/teamhmble