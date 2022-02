Pericolosi e inquinanti, San Francisco contro i nuovi magazzini Amazon

Una escalation senza soste che potrebbe subire una battuta d'arresto per il bene dei cittadini, un ostacolo forse troppo grande anche per un colosso come Amazon. Se il condizionale è d'obbligo in attesa dei futuri sviluppi, la presa di posizione di San Francisco è netta e punta a bloccare la costruzione di nuovi grandi centri di distribuzione delle aziende di logistica, colpevoli di generare un generale peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini che risiedono nelle vicinanze. A voler fermare i lavori è il San Francisco Board of Supervisors, organismo a difesa dei residenti, che sta lavorando a una moratoria per sospendere provvisoriamente la realizzazione di nuovi edifici dediti alla gestione e spedizione dei pacchi.

Non si tratta di un provvedimento mirato a bloccare l'azione di una compagnia, perché l'intento è analizzare in maniera approfondita l'impatto dei magazzini a livello ambientale, urbanistico e umano, dopo l'allarme lanciato da uno studio dei ricercatori di Consumer Reports (società indipendente e non-profit) pubblicato lo scorso dicembre, riguardo gli effetti prodotti dalla diffusione dei centri di smistamento. Con riferimento, restando alle principali grandi aziende, ad Amazon, Walmart, FedEx e Ups. Un atteggiamento generato dalla crescita accelerata dalla pandemia, che ha ulteriormente incrementato l'abitudine dei consumatori verso gli acquisti online, obbligando di fatto le multinazionali citate a pianificare la nascita di nuovi magazzini in molti paesi e in particolare negli Stati Uniti. La sola Amazon ha iniziato a costruirle poco meno di 300 strutture nel 2020, con un ritmo simile mantenuto anche nel 2021.

Il progetto che nella città della Silicon Valley ha fatto scattare la richiesta del blocco di 18 mesi è il centro di distribuzione che Amazon ha intenzione di costruire a Showplace Square, dove la compagnia guidata da Andy Jassy (diventato amministratore delegato dopo l'addio del fondatore Jeff Bezos) possiede un lotto da 6 acri pagato poco più di 200 milioni di dollari proprio nel 2020, l'anno in cui il mondo è stato stravolto dall'emergenza Covid-19. Il piano di Amazon è di realizzare in quell'area la più grande struttura di distribuzione cittadina nell'arco di due anni, forte anche di un memorandum d'intesa con la sindaca London Breed siglata lo scorso settembre.

A complicare le cose sono i timori della comunità locale, in particolare di chi si è stabilito nel quartiere interessato, che negli ultimi anni è passato dall'ospitare la sede dell'azienda dedita alla gestione dell'immondizia cittadina ad accogliere complessi residenziali per famiglie, istituti scolastici e siti artistici. Tornare come in passato a inserire nel contesto urbano uno stabilimento che ogni mattina dovrebbe mettere in moto ogni giorno circa 200 veicoli (tanti ma almeno meno dei 300 camion giornalieri dell'azienda di rifiuti), significherebbe l'automatico aumento di inquinamento acustico e ambientale, ma anche più pericoli per chi si muove a piedi e in bicicletta, oltre ai bambini, senza tralasciare l'inevitabile impennata del traffico cittadino.

L'indagine di Consumer Report ha evidenziato anche altri effetti sul peggioramento delle condizioni di vita inerenti il quartiere in cui sorgono i grandi centri logistici, a cominciare dalla qualità dell'aria. Da qui la preoccupazione della cittadinanza di San Francisco, che nell'ottica dei futuri cambiamenti urbanistici, mira a comprendere le eventuali insidie da combattere per equilibrare le esigenze di progresso tramite la garanzia di determinati servizi (perché poi tutti sono contenti di ricevere i prodotti il giorno o addirittura una manciata di ore dopo averli ordinati) con la salvaguardia delle condizioni di vita dell'intera popolazione e il tentativo di alleggerire le scorie rilasciate nell'ambiente.