Per celebrare il lancio della nuova Playstation 5, che Panorama ha provato in esclusiva per voi, la città di Londra è stata trasformata in un videogame. Il classico simbolo della metropolitana della capitale si è trasformato così nei tasti del joystick (cerchio, quadrato, triangolo e croce) e le fermate hanno cambiato nome, rimandando ad alcuni dei giochi più famosi.