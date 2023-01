Mondovì, torna il Raduno aerostatico dell’Epifania

Andrà in scena da domani a domenica il 33° Raduno internazionale di aerostatica di Mondovì, evento che di fatto apre la stagione 2023 delle manifestazioni aeronautiche e che torna in versione classica dopo due anni di pandemia. Dalla città monregalese sono in programma due voli al giorno, alle 9 e alle 14.30, e lo spettacolo serale, il classico night-glow, ovvero l’illuminazione dei palloni al ritmo di musica mentre le mongolfiere sono ancorate a terra, come gigantesche lampade colorate che si accendono a tempo.

Titolo della colonna sonora 2023 sarà “Stranger Balloons ”, con brani dedicati al fenomeno “Stranger Things”, serie tv Netflix già divenuta un culto fra gli amanti dell’immaginario e della musica anni ‘80. I voli saranno anche manches di una gara internazionale che vedrà sfidarsi equipaggi provenienti da tutta Europa, alcuni su palloni dall’aspetto a bulbo, altri su forme speciali che incanteranno grandi e piccini. Le gare prevedono l’inseguimento di un pallone “volpe” con l’atterraggio più vicino possibile a questo, oppure il raggiungimento di un bersaglio – tipicamente una croce di dieci metri posizionata dal direttore di gara su un’area predisposta – nel centro della quale ogni equipaggio deve lanciare il suo “marker”, cioè un sacchetto di 75 grammi di riso agganciato al quale c’è un nastro colorato che identifica l’equipaggio.

Particolare importanza assume quindi l’abilità del pilota nel saper leggere le condizioni meteorologiche e il comportamento del vento sull’orografia del posto, così come l’abilità del lanciatore nel riuscire a posizionare il marker più vicino possibile al centro della croce. L’edizione di quest’anno vedrà i decolli da Corso Inghilterra e il comune di Mondovì ha predisposto navette per raggiungere l’area potendo quindi lasciare le auto nei parcheggi pubblici. “Nei giorni dell’Epifania Mondovì tornerà a volare. Saranno giorni magici, per la nostra città” affermano il sindaco Luca Robaldo e l’assessore alle manifestazioni Alessandro Terreno, “le mongolfiere sono uno dei simboli della nostra città: bolle colorate che portano allegria, speranza ed entusiasmo. Gli importanti lavori pianificati dal Comune hanno costretto l’Aeroclub a trovare una diversa collocazione all’evento: cosa non facile, viste le dimensioni e la complessità della manifestazione.

Ma siamo certi che tutti potranno capire quanto lavoro è stato fatto per riuscire a organizzare l’evento. Ringraziamo l’Aeroclub, per aver accettato la sfida e aver trovato una soluzione, e il pubblico per la comprensione”. Il sodalizio aeronautico della città è l’unico in Italia mono-specialità aerostatica e a possedere un porto aerostatico (il Balloonporto, sede del Club). Mondovì è la città che ha ospitato il maggior numero di Campionati italiani di mongolfiera e nel 2009 ospitò le gare aerostatiche dei World Air Games, le Olimpiadi dell’aria. Sabato 7 e domenica 8 gennaio l’Associazione “La Funicolare” organizza, nel rione storico di Mondovì Piazza, la sesta edizione del “Re Mercante” (hand-made market di opere dell’arte e dell’ingegno), evento di perfetto contorno per il Raduno di mongolfiere.