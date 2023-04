Minecraft Legends, sei pronto a difendere la superficie?

Minecraft Legends è prossimo all’uscita, già disponibile per il preorder, e promette di essere un nuovo capitolo di successo della saga di Minecraft, capace di regalare parecchie ore di gioco in modalità solitaria o cooperativa, resa più semplice ed estesa anche dal cross – platform, unendo una trama che appare semplice ma vincente e una modalità multigiocatore capace di soddisfare tanto il giocatore più inesperto quanto il veterano più competitivo.



È il 18 novembre del 2011 e lo svedese Markus Persson ha appena rilasciato un gioco dallo stile grafico molto particolare, che propone una mappa pronta per essere esplorata esplorare con lo scopo di estrarre e lavorare risorse naturali, sparse per un mondo tridimensionale generato partendo da una brevissima combinazione alfanumerica.

È la nascita di Minecraft, uno dei videogames più longevi, famosi e giocati di sempre. Il flusso di gioco è estremamente semplice, ma potenzialmente infinito: trova ed estrai risorse, costruisci oggetti ed edifici, esplora il mondo e sopravvivi alle minacce che provengono dal profondo delle caverne e infestano le zone selvagge durante le ore notturne.

Dopo anni di contenuti aggiuntivi e aggiornamenti, il 18 aprile verrà rilasciato Minecraft Legends. In questo capitolo parallelo alla saga principale il giocatore passerà dai panni dell’avventuriero a quelli dell’eroe della leggenda, pronto per mettersi a comando di un esercito e difendere la superficie dagli attacchi dei Piglin, gli agguerriti abitanti del sottosuolo. Il giocatore non sarà solo in questa impresa: vecchi avversari come scheletri, zombie, ragni, golem e creeper, gli iconici ed esplosivi mostri verdi del capitolo originale, si schiereranno come alleati insieme agli abitanti dei villaggi e a diversi animali, uniti dal desiderio di proteggere il proprio mondo sotto il vessillo del protagonista.

Minecraft Legends promette di unire le meccaniche e i personaggi amati dai giocatori di vecchia data in una nuova formula, affiancando una modalità storia giocabile singolarmente o in compagnia fino a quattro partecipanti, utile per imparare a conoscere questo mondo conosciuto e nuovo, e una modalità a squadre, dove fino ad otto giocatori si daranno battaglia in scontri quattro contro quattro.

Già dai trailer, in particolare nella sezione di scontro tra giocatori, il gioco sembra rivelare una profondità di azione notevole: oltre a collaborare con i propri alleati ed intralciare i piani degli avversari, sarà possibile comandare orde di mostri, tentare assedi distruggendo edifici e trappole costruite dalla squadra rivale e organizzare le difese più efficaci.

I componenti di ogni squadra si troveranno nel corso della partita a costruire e migliorare le difese della torre della propria squadra, assaltare la torre avversaria in testa ad orde di piccoli e grandi alleati, e raccogliere materiali da costruzione e strumenti utili.

Il tutto si svolgerà in mappe sempre nuove, generate di volta in volta proceduralmente come nella saga principale, e costellate da avamposti dei Piglin, pronti ad attaccare e disturbare entrambe le fazioni durante gli scontri tra giocatori.

In attesa dell’uscita del gioco, cominciate a raccogliere risorse, preparate picconi, pale e progetti, e preparatevi a ritornare nel mondo a cubi più famoso dell’universo dei videogiochi!

Immagine da https://www.minecraft.net/it-it/about-legends