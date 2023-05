Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, una nuova avventura ti aspetta

Un nuovo videogioco della saga di The Legend of Zelda è pronto ad essere rilasciato sul mercato.



Il 12 maggio l’avventura della principessa Zelda e di Link, il guerriero destinato a brandire la Master Sword, la Spada Suprema, si arricchirà di un nuovo capitolo “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”.

Stando alle parole di Eiji Aonuma, producer del gioco, il titolo sarà pieno di novità e misteri, racchiusi in un mondo in cui la fantasia e l’inventiva del giocatore permetteranno di svelare segreti e superare enigmi, avversari ed ostacoli di ogni genere.

La storia, giocabile esclusivamente su Nintendo Switch, riparte dagli avvenimenti raccontati in “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” e dopo la vittoria di Link sulla Calamità Ganon, il male leggendario che ciclicamente tenta di portare la distruzione nella terra di Hyrule. Ganondorf, un potente rivale già comparso nella saga, attaccherà il regno della principessa Zelda, pronto a diventare il nuovo re al comando di un esercito di mostri, golem magici ed alleati estremamente agguerriti.

Durante la campagna promozionale il pubblico ha potuto scoprire alcune tra le molte novità inserite nel titolo, ma il gioco lascia ancora tanti interrogativi e speranze riguardo gli eventi che si susseguiranno durante la narrazione: dalla possibilità di incontrare vecchi alleati e volti cari e noti del franchise, alle nuove storie che andranno ad incrociarsi con il racconto del protagonista. L’aver mostrato Ganondorf, la principessa Zelda e tanti altri combattenti già presenti in “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, ora più maturi, ha alimentato i sogni e la fantasia dei fan di più vecchia data, speranzosi di poter combattere fianco a fianco con tutti i campioni dei popoli di Hyrule e veder approfondite le loro vicende.

Tutte le caratteristiche che hanno reso già “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” un successo da quasi 28 milioni di copie vendute sono state ancora più sviluppate ed ampliate: dall’esplorazione della mappa tridimensionale, alle interazioni con l’ambiente e gli oggetti, alla possibilità di affrontare in maniera originale i tanti enigmi ambientali e combattimenti presenti nel gioco.

La mappa di gioco di “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” promette di essere ancora più estesa e piena di segreti, data l’aggiunta delle Isole Celesti: territori inediti composti da isole fluttuanti per i cieli di Hyrule, raggiungibili attraverso nuovi strumenti per volare e planare per il mondo di gioco, come velivoli, razzi, tute alari e vele.

Il giocatore avrà a disposizione tanti nuovi strumenti per esplorare il mondo: dal “Reverto”, il potere magico capace di riavvolgere il tempo e i movimenti degli oggetti, al “Compositor” e all’“Ultramano”, utili per combinare diversi oggetti e creare nuovi strumenti, armi e veicoli, necessari per poter visitare ogni angolo della mappa.

Proprio la fantasia e la possibilità di costruire diversi congegni sembrano essere centrali nel gioco: nel corso dell’avventura sarà possibile affrontare le sfide e gli ostacoli in gioco combinando oggetti semplici come rocce e assi di legno, strumenti più complessi come spade e carrelli minerari, fino a oggetti altamente tecnologici come propulsori e turbine, rendendo di fatto l’avventura di ogni giocatore davvero unica e modificata dall’indole e dall’ingegno di chi ha in mano il controller di gioco.

“The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” è ormai prossimo all’uscita e promette di essere un titolo di successo per Nintendo, degno successore di “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, con cui è stata inaugurata l’era di Nintendo Switch.