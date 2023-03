La rete mobile Vodafone è la migliore d’Italia (per il quinto anno consecutivo)

Ogni minuto su internet vengono condivise 650 mila Instagram Story, 1,4 milioni di persone si collegano a Facebook, 200 mila inviano un tweet, mentre Tinder totalizza ben 2 milioni di swipe. La voglia di comunicare ed essere connessi è dimostrata dai numeri: ogni minuto vengono inviate 197,6 milioni di email, 69 milioni di messaggi Whatsapp e 10 mila richieste di contatto su Linkedin. Sempre ogni 60 secondi, 28 mila persone accedono a Netflix per guardare un film o una serie e su Youtube vengono caricati più di 500 ore di contenuti video. Inarrestabile anche la voglia di shopping: in un minuto sulla Rete vengono spesi 1,6 milioni di euro in beni e servizi.



Anche la visione di contenuti multimediali è cambiata. Nelle case degli italiani ci sono più smartphone (poco meno di 49 milioni) che televisori (45 milioni), sette milioni di tablet e quasi 20 milioni di pc connessi a internet. «La fruizione dei contenuti da familiare è diventata individuale, da domestica è passata in mobilità, da lineare (ossia con una programmazione sequenziale secondo orari stabiliti ndr) a on demand (vedo quello che voglio quando voglio ndr)» ha spiegato il presidente di Auditel Andrea Imperiali durante la sua relazione annuale in Senato. Si sta assistendo a un nuovo fenomeno, ossia la crescita di quella che il rapporto Auditel Censis ha definito «la televisione fuori dal televisore». In pratica, oggi 7,3 milioni di italiani guardano su Internet programmi televisivi che vanno in onda in contemporanea sulla tv appesa alla parete e, tra loro, 4,2 milioni lo fanno dallo smartphone. Negli ultimi anni è esplosa la domanda di contenuti da vedere in streaming. Sono oltre 24 milioni gli italiani che si connettono e utilizzano applicazioni come Netflix, Prime Video, Apple tv+, Disney+ che, grazie a Internet e agli smartphone, permettono di guardare quello che si vuole, quando si vuole. Non sono più le emittenti che scandiscono la giornata: è l’utente che compone il proprio palinsesto.

Con uno scenario come quello sopra descritto è inevitabile che la cosa più richiesta da tutti i cittadini sia una connessione a internet, veloce, sicura affidabile. Ovunque, in mobilità e soprattutto non solo nelle grandi città. Serve banda in download per poter vedere film e serie tv, ma anche in upload per trasferire nel cloud foto, video e documenti. Come fare per scegliere a quale provider affidarsi? Non basta guardare chi offre la tariffa migliore, ma anche chi garantisce la qualità del servizio. A questo proposito va segnalato un record che in Italia è detenuto da Vodafone.

Secondo Il Barometro delle connessioni mobili internet in Italia elaborato da nPerf, infatti, la rete mobile Vodafone è la migliore d’Italia. L’operatore si conferma al vertice nazionale per il quinto anno consecutivo, facendo registrare le prestazioni migliori in cinque dei sei parametri che nPerf prende in considerazione per fare le sue rilevazioni. Come ogni anno, nPerf, società indipendente che permette di misurare la qualità della propria linea internet, ha diffuso i risultati del suo Barometro delle connessioni mobili internet in Italia. La rilevazione si basa sui risultati registrati in circa 589.000 test (filtrati a partire dagli iniziali 727.000 circa) condotti dagli utenti nPerf tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.

Per il quinto anno consecutivo la rete mobile Vodafone si è confermata la migliore in Italia considerando tutte le tecnologie di navigazione. Vodafone ha fatto registrare le migliori performance in quasi tutti gli indicatori presi in considerazione da nPerf, staccando il secondo operatore di oltre 11.000 punti. Nell’elaborare il proprio punteggio nPerf tiene conto, in particolare, delle velocità di upload e di download e della latenza. La velocità di download è uno dei parametri nei quali la rete mobile Vodafone è cresciuta di più rispetto al 2021, con un incremento di circa 29 Mbps.

Sulla base dei test condotti dagli utenti nPerf è emerso che la velocità media di download della rete Vodafone è di 91,78 Mbps mentre quella di upload è di 17,27 Mbps. La latenza è invece l’unico parametro per il quale Vodafone non conquista il primato, facendo registrare comunque un buon risultato, pari a 39,82 ms, con distacco di soli 0,02 ms rispetto al miglior operatore d’Italia. Oltre che nei test di velocità, la rete Vodafone ha avuto ottime prestazioni anche nei parametri legati alla navigazione e allo streaming video. Oltre il 92% dei test avviati dagli utenti nPerf si sono conclusi con successo e i test di navigazione sui cinque siti più trafficati si sono conclusi positivamente in oltre il 73% dei casi. Nel caso dello streaming YouTube, più dell’86% dei test si è concluso positivamente. nPerf ha elaborato anche un approfondimento dedicato esclusivamente alla rete 5G. In questa rilevazione la rete 5g Vodafone si è posizionata al secondo posto in Italia, facendo registrare i migliori risultati nelle categorie “tasso di successo” e “navigazione web”.

Dal confronto tra i risultati generali registrati nel 2021 e quelli del 2022 si nota un complessivo aumento della velocità di navigazione, che sfiora il +25%, e un aumento del divario tra la velocità di navigazione garantita dalla rete Vodafone e quella degli altri operatori mobile. Nel 2022, infatti, il distacco tra la velocità di download della rete mobile Vodafone e quella dell’operatore più vicino è salito a 29 Mbps.