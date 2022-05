Festa della mamma, i regali tech per accontentarla e sorprenderla

Si avvicina la giornata dell'anno dedicata alla celebrazione della mamma, che è l'occasione per regalarle un sorriso. Meglio se trovando il dono azzeccato per soddisfare esigenze o piccoli sogni. Qui sotto trovate un elenco di potenziali regali, un po' per tutte le tasche, che passa da dispositivi per godersi il tempo libero, a strumenti utili per semplificare i compiti domestici e rimedi pratici per il lavoro. E se non doveste individuare la soluzione ottimale nella lista suggerita, che almeno vi sia utile per trovare l'ispirazione e donare alla mamma quello che desidera.

Rowenta Rowenta OptiGrill Elite XL - Accontentare la mamma, missione compiuta! Perché con i 16 programma automatici, lo schermo interattivo e il timer integrato, la griglia elettrica da 2200W OptiGrill Elite XL alleggerisce le cotture e soddisfa il palato. Per la gioia di tutta la famiglia. Permette di servire fino a 8 ospiti, fornisce dettagli durante la cottura e, oltre alla carne, consente di servire verdure e pesce, oltre a cucinare direttamente cibi congelati preservandone il gusto. C'è pure la funzione Boost per la rosolatura della carne e un ricettario con 28 idee per grigliate di tutti i tipi. Prezzo: 379,99 euro - www.rowenta.it Prezzo: