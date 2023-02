Stop alla produzione del Boeing 747, la "Regina dei cieli"

Dopo aver lasciato l’hangar di Everett (Seattle), l’ultimo nuovo Boeing 747 è stato consegnato ieri al vettore cargo Atlas Air. In occasione della prima ricorrenza Kim Smith, capo dei programmi 747 e 767, aveva dichiarato: “Per più di mezzo secolo decine di migliaia di dipendenti Boeing hanno progettato e costruito questo magnifico aereo che ha davvero cambiato il mondo. Siamo orgogliosi che il 747 continuerà a volare in tutto il mondo per gli anni a venire”.





Final Boeing 747 leaves the factory www.youtube.com

Il 747 ha svolto un ruolo chiave nella storia della leadership aerospaziale di Boeing: la sua produzione, che fu anche quella del primo velivolo a doppio corridoio al mondo, è iniziata nel 1967 ed è durata 54 anni, durante i quali è stato costruito un totale di 1.574velivoli. Con i suoi 76,2 m, il 747-8 è l’aereo commerciale più lungo in servizio. L’aereo uscito per ultimo dalla fabbrica di Everett è un 747-8 Freighter. Questo modello ha un carico utile di133,1 tonnellate.

Il 747 è stato il risultato del lavoro di circa 50.000 dipendenti Boeing chiamati «gli Incredibili»; si tratta di operai, meccanici, ingegneri, segretari e amministratori che hanno fatto la storia dell'aviazione costruendo il più grande aereo civile del mondo, il cui prototipo fu terminato in meno di 16 mesi durante la fine degli anni '60 a Everett, nello stato di Washington. In un momento in cui la richiesta di voli era ai massimi livelli, inseguito alla perdita della commessa per un gigantesco velivolo trasporto militare, il C-5A, Boeing decise di sviluppare un grande aereo commerciale avanzato per sfruttare la tecnologia del motore ad alto bypass sviluppato per il cargo iniziale. L’aeroplano fu offerto in tre configurazioni: tutto passeggeri, tutto cargo e un modello convertibile passeggeri/cargo. Questi potevano caricare container da 8 piedi (2,4 per 2,4 metri) attraverso l'enorme muso incernierato che ruotava verso l’alto.

Il 747 era di dimensioni davvero monumentali. L'enorme aeroplano ha richiesto la costruzione dell'impianto di assemblaggio 5,6 milioni di metri cubi) a Everett; la fusoliera del 747 originale era lunga225 piedi (68,5 metri); la coda alta come un palazzo di sei piani. La stiva ha spazio per3.400 bagagli e poteva essere scaricata in sette minuti. L'area totale dell'ala era più grande di un campo da basket. I piloti venivano addestrati presso la scuola di formazione Boeing e già l’esperienza di rullaggio con un aereo così grande, con la cabina tanto alta dal suolo, comportava di doverla eseguire dentro un aggeggio chiamato Waddell's Wagon, dal nome di Jack Waddell, il capo collaudatore della compagnia. Il pilota sedeva in un simulatore costruito su palafitte alte tre piani e poste su un camion in movimento, il cui autista obbediva a comandi impartiti via radio dall’allievo comandante.

Molte le versioni speciali realizzate, a cominciare dai due 747 modificati come Shuttle Carrier Aircraft, ovvero unità per trasportare le navette spaziali da una parte all’altra degli States. Un'altra variante celebre è il Dreamlifter, un 747-400 appositamente modificato che trasporta le grandi strutture composite, comprese le enormi sezioni di fusoliera del 787 Dreamliner, dagli stabilimenti dei partner Boeing posti di tutto il mondo fino agli impianti di Everett eCharleston, ma il Jumbo è stato usato anche come piattaforma per telescopi spaziali e naturalmente come aeroplano presidenziale, costituendo ancora lo Air Force One.