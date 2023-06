Salone aerospaziale di Parigi, la grandeur è anche italiana

Un’edizione da ricordare la numero 54°, come non se ne vedevano da anni, quella del Salone dell’aerospazio di Parigi LeBourget, al quale partecipano 2,453 espositori provenienti da 49 nazioni, con decine di delegazioni militari da tutto il mondo perché qui si prendono le decisioni in fatto di commesse e accordi internazionali. Centinaia di migliaia i visitatori, che nel fine settimana, quando potranno accedere anche gli appassionati del settore, potrebbero segnare il record assoluto di presenze superando il mezzo milione di ingressi.

Sicuramente quello del 2023 è il primo vero appuntamento completamente libero dagli effetti della pandemia ma anche con tanta evoluzione: si pensi che lo spazio espositivo tradizionalmente occupato da satelliti e vettori spaziali oggi è allestito dai produttori di eVtol, i cosiddetti taxi volanti, dei quali a Parigi appaiono i modelli più vicini a essere certificati dalle autorità aeronautiche. Estesa la presenza italiana, con sei cluster regionali presenti, 275 aziende trainate ovviamente dai grandi player come Leonardo, Mbda e Atr (in parte italiane), Umbragroup e fino al fitto ecosistema di Pmi che rappresenta la filiera italiana. LeBourget è soprattutto Difesa, non a caso proprio qui sono stati annunciati i nuovi accordi bilaterali tra Italia e Francia. Mentre il presidente Macron incontrava il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la visita del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, il generale Luciano Portolano, è stata l’occasione per incontrare l’omologo francese Thierry Carlier e firmare congiuntamente sia una strategia inerente l’approvvigionamento e l’individuazione di programmi di possibile cooperazione tra le parti, sia un pre-accordo relativo all’aggiornamento dimezza vita delle unità navali classe Horizon a cura della Join Venture Naviris. L’accordo prevede anche il rafforzamento della cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e sicurezza e rafforzando la collaborazione nel settore spaziale al fine di migliorare le capacità di operare congiuntamente nello spazio.

I primi due giorni di salone sono stati molto intensi anche per Leonardo, che ha firmato un contratto con Kawasaki Heavy Industries (Giappone) per ulteriori elicotteri MCH-101 e per l’avvio dell’aggiornamento del programma. L’MCH-101 è una versione costruita su licenza dell’elicottero AW101 di Leonardo e impiegata dalla Forza marittima di autodifesa di Tokyo. La firma coincide con i 20 anni di collaborazione in campo elicotteristico tra Kawasaki Heavy Industries, Leonardo e Marubeni Aerospace Corporation. Sempre nel settore dell’ala rotante, Mitsui Bussan Aerospace ha siglato un contratto per due elicotteri AW169 rafforzando la presenza del modello nel mercato giapponese. Dei due esemplari ordinati, uno sarà assegnato al dipartimento antincendio, mentre l'altro potrà soddisfare nuovi requisiti derivanti da opportunità emergenti sul mercato. Questi ultimi ordini portano a otto il numero totale di AW169 che opereranno in Giappone.

Tra le novità del gruppo italiano, è stata presentata al Paris Air Show l’evoluzione della famiglia di radar multifunzione per la difesa aerea e antibalistica Kronos, in grado di rispondere alle nuove esigenze di mercato. Prestazioni potenziate grazie alla tecnologia a scansione elettronica Aesa e mobilità tattica elevata con tempi di dispiegamento ottimizzati. Il mercato mondiale dei radar per la difesa aerea e missilistica ha un valore di circa 102 miliardi di euro per il decennio 2023-2032. Presenti anche il drone Leonardo Falco Explorer – che sta operando in ambito internazionale e per il quale ci sono interessi da vari paesi - e i velivoli addestratori di nuova generazione M-345 e M-346. Un solo rammarico: nei mandati di Moretti e di Profumo si è persa l’abitudine di far presentazioni in volo, speriamo quindi che con l’arrivo di Lorenzo Mariani come condirettore generale di Leonardo, di rivedere presto nel cielo dei saloni più importanti anche i prodotti della nostra industria. Perché invece i francesi padroni di casa e gli americani hanno volato ogni giorno ed è noto che in determinati mercati conta molto mostrarsi dinamici.

Riguardo il radar Kronos, il suo design compatto consente al sensore un’elevata mobilità tattica e tempi rapidi di dispiegamento, garantendo al contempo un raggio di sorveglianza aerea di oltre 300 km. L'ultima evoluzione della famiglia Kronos è in grado di fornire maggiori prestazioni in termini di potenza e affidabilità, grazie ai nuovi componenti “GaN” in nitruro di gallio - sviluppati internamente nella “fonderia” di Leonardo - delle migliaia di moduli radar Trm (Transmit Receive Modules) che compongono l'antenna. Kronos Gmhp è stato recentemente selezionato dall'aeronautica militare ellenica come sensore principale per il poligono di test missilistico della Nato con sede nell'isola di Creta. Inoltre, è stato scelto come radar di sorveglianza e ingaggio per la versione italiana del sistema missilistico terra-aria Samp/T di ultima generazione realizzato dal consorzio Eurosam (Mbda 66,6% - Thales Group 33,3%). Infine, sarà sviluppato da Leonardo il sistema di missione dell’Eurodrone, il velivolo a pilotaggio remoto di classe Male (Medium Altitude Long Endurance) destinato a rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa nel campo della difesa con sistemi operativi indipendenti ad alte prestazioni. L’Airborne Mission System (Ams) del velivolo integra una suite di sensori avanzati, tra cui il radar e il Multi Purpose Mission Computer (Mpmc). All’interno del programma, il cui valore complessivo ammonta a 7 miliardi di euro, Leonardo gioca un ruolo chiave.



La Mbda (Airbus, Bae System e Leonardo), ha svelato a Parigi il suo sistema Orchestrike e fatto il punto sulla strategia con la quale si deve affrontare il dominio della difesa aerea che oggi pone sfide sempre più impegnative dovute alla presenza di minacce complesse e in rapida evoluzione, quali missili balistici manovranti, missili da crociera e ipersonici. Mbda ha quindi lavorato da cinque anni a oggi alla difesa da minacce ipersoniche presentando soluzioni innovative concepite sulla base dell'esperienza accumulata sia sulla progettazione e l’impiego del missile Aster, sia su una profonda conoscenza delle minacce stesse. È nato così il programma Aquila che propone i più avanzati concetti di intercettori a contrasto della minaccia, e quindi Hydis², il progetto che vede l’azienda alla guida di un consorzio che prevede la partecipazione di 19 partner industriali europei e più di 30 sub-contractor da 14 nazioni europee. Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi hanno già confermato il loro sostegno e impegno firmando una Lettera di Intenti, concordando i requisiti operativi Iniziali.