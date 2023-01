Leonardo, cambio motore per il 'piccolo' AW09

Cambio del motore per il “piccolo” monomotore di casa Leonardo elicotteri. Lo AW09, ufficialmente nato Marenco Swisscopter nelle varianti Skye ed SH09 nel 2007, poi divenuto Kopter e infine Leonardo con l’acquisizione di quest’ultima effettuata nel 2020 da parte dell’azienda italiana. L’elicottero nella versione di serie sarà alimentato da un motore Arriel 2K, la versione più recente nella famiglia di turboalberi Arriel, al posto dell’americano Honeywel Hts 900 da 1020 shp. La nuova turbina, la cui classe di potenza è simile alla precedente, ma che possiede un’architettura differente e pensata espressamente per i mezzi ad ala rotante, è già stata installata sul più recente prototipo dello AW09, denominato PS4, ormai prossimo all’avvio dei collaudi presso lo stabilimento di Kopter a Mollis (Svizzera).

La scelta del nuovo motore offre un’ottima combinazione con le reti di supporto mondiale di Leonardo e Safran, e fornirà soluzioni di manutenzione innovative, semplificate e competitive, puntando alla riduzione dei costi operativi, oltre che contratti di servizio personalizzati per gli operatori, basati su tecnologie digitali. La collaborazione tra Leonardo e Safran Helicopter Engines avviene da tempo nel segmento degli elicotteri bimotore leggeri e super-medium (gli AW109 hanno installati il motore Turbomeca Arrius, predecessore dell’Arriel), ma questa collaborazione si estende ora agli aeromobili monomotore tenendo conto dell’interesse e dell’impegno crescente e condiviso dalle due aziende per questo specifico mercato commerciale e per la sua futura evoluzione. Il prototipo PS4 (Pre Series 4) presenta tutte le modifiche decise durante lo sviluppo del progetto e collaudate sul prototipo P3, permettendo così al programma AW09 di arrivare alla sua configurazione finale, che comprende anche le nuove pale del rotore principale installate lo scorso anno.

L’ultimo prototipo, denominato PS5, volerà prima della fine del 2023 puntando alla certificazione dell’elicottero. Nella visione di Leonardo Kopter diventerà Centro di competenza per i nuovi elicotteri leggeri e un incubatore di tecnologie per il volo verticale. In tal modo l’azienda contribuirà allo sviluppo di nuovi sistemi di propulsione ibrida e elettrica. Lo AW09 è dotato dalla nascita di elettronica moderna e integrata Garmin 3000, elevata digitalizzazione, della cabina più ampia e la maggior capacità di carico nella sua categoria. Le sue caratteristiche, tra le quali la velocità di crociera (che dovrebbe essere di circa 140 nodi, 260 km/h) e capacità di salita in quota a temperature elevate, si uniscono a un ridotto impatto acustico derivante da caratteristiche come il rotore di coda semi-intubato (i francesi lo chiamano Fènestron).

Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Helicopters, ha dichiarato: “Fin dall’integrazione di Kopter nella nostra azienda e dall’introduzione dell’AW09 nella nostra gamma, abbiamo fortemente mantenuto il nostro impegno per fornire esattamente quello che il mercato si aspetta da un elicottero monomotore con gli standard più moderni, sostenuto da una rete di supporto globale efficiente e reattiva. La decisione di scegliere questo motore è in linea con questa strategia e siamo pronti a lavorare con il nostro partner per introdurre sul mercato il più moderno elicottero monomotore”. Franck Saudo, Amministratore Delegato di Safran Helicopter Engines, ha commentato: “Siamo orgogliosi che Leonardo abbia riposto nuovamente fiducia in noi, scegliendo una nostra soluzione per la propulsione del più recente elicottero monomotore. Porteremo nell’AW09 la nostra solida esperienza in questo particolare settore, unitamente alle specifiche caratteristiche del nostro motore”.