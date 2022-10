Fiumicino, primo “saltello” per il taxi volante dal vertiporto italiano

Aeroporti di Roma, Atlantia, UrbanV e Volocopter hanno effettuato con successo un volo di prova di un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale con a bordo il suo pilota collaudatore, nello spazio aereo italiano. il Volocopter 2X ha quindi volato a 40 km/h per circa 5 minuti arrivando a una quota di 40 metri di altezza, dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e l’Ente nazionale assistenza al Volo, che stanno svolgendo un ruolo centrale nel definire il futuro sistema della mobilità aerea avanzata. L’evento ha quindi segnato anche l'avvio dell’operatività del primo vertiporto italiano (una piazzola elicotteristica con caratteristiche particolari), ed è un passo fondamentale verso l’apertura al pubblico dei servizi di questo tipo, previsti a Roma entro il 2024. L'aerotaxi elettrico di Volocopter è stato progettato per consentire al passeggero (per ora uno soltanto alla volta), di effettuare voli rapidi in ambienti urbani percorrendo rotte che se terrestri risultano particolarmente trafficate.



Il vertiporto è stato sviluppato in conformità con le specifiche tecniche proposte dall'Agenzia europea per la sicurezza del volo (Easa) emanate lo scorso anno. Si tratta quindi di una infrastruttura progettata per ospitare vari tipi di prove, sia in volo sia a terra (imbarco e sbarco, cambio batterie, eccetera), che occupa un'area di circa 5.500 metri quadrati, in modo da essere compatibile con i modelli di eVtol che saranno certificati nei prossimi anni. Quanto allo spazio aereo, il volume di spazio circostante l'area di avvicinamento finale e di decollo prevede traiettorie molto ripide e quindi una piazzola di sosta, un hangar coperto di 20 x 20 x 6 metri, alcuni locali tra i quali un ufficio pianificazione, un magazzino e un'area per la ricarica delle batterie.

Il volo di questa mattina è stato seguito da una presentazione del vertiporto, organizzata da UrbanV - società fondata da ADR, insieme ad Aeroports de la Cote d'Azur, Aeroporto di Venezia (Save) e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - per progettare e costruire vertiporti a livello internazionale.

“La strategia industriale di Atlantia è fortemente focalizzata sugli investimenti in tecnologia e innovazione, così da rendere i nostri asset sempre più sostenibili e aprire la strada a nuove forme di mobilità integrata”, ha affermato Giampiero Massolo, Presidente di Atlantia.

Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma, ha commentato: “L'evento di oggi rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso finalizzato a essere pionieri nella sperimentazione e nell'implementazione della mobilità aerea avanzata in Italia, e a fare la nostra parte per rendere i trasporti urbani sempre più sostenibili; l'apertura del primo vertiporto in Italia e il volo del primo eVtol con a bordo una persona rappresentano un passo significativo verso l'attivazione delle prime rotte tra l'aeroporto di Fiumicino e il centro di Roma entro la fine del 2024, in vista del Giubileo, nell’ottica di offrire il nostro contributo alla nostra città e alle istituzioni nell'accogliere i flussi turistici internazionali con un servizio innovativo e all'avanguardia.”

Christian Bauer, numero uno di Volocopter. Ha dichiarato: “In poco meno di un anno siamo passati da un accordo di partnership firmato e dall'avvio di una serie di eventi a un test di volo in una struttura funzionante. Per questo motivo stiamo riunendo tutti i principali stakeholder e le autorità di regolamentazione affinché possano osservare di persona questo servizio di mobilità e questa tecnologia.” Studi recenti studi effettuati da Easa e dal McKinsey Center for Future Mobility sostengono che la dimensione stimata del mercato della mobilità aerea avanzata in Europa, compresa la ricerca e sviluppo, la produzione di veicoli, le operazioni e la costruzione di infrastrutture – varrà circa 4,2 miliardi di euro entro il 2030, con la capacità di creare o sostenere circa 90.000 posti di lavoro esclusi quelli in ambito produzione. Quello di Fiumicino, dunque, è un piccolo ma importante passo avanti nella storia della mobilitò aerea in Italia.