Elisoccorso, Babcock Italia diventa Avincis

Piccola rivoluzione nel mondo dell’elisoccorso: alla vigilia del salone elicotteristico di Atlanta “HAI2023”, parte della multinazionale Babcock, specializzata in addestramento e lotta antincendio e servizi di emergenza con aeroplani ed elicotteri è stata acquisita da Ancala Partners, azienda che si occupa di infrastrutture critiche, prendendo il nome di Avincis. L’azienda in Italia gestisce sia il servizio sanitario pubblico di elisoccorso in gran parte delle regioni italiane, sia quello antincendio, essendo esercente della flotta di velivoli Canadair di proprietà dello Stato, estendendo le competenze anche sulle operazioni con i droni.

Giuseppe Spoliti, Ceo di Avincis Italia, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di annunciare che la nostra organizzazione continuerà ad essere leader in Europa nei servizi aerei di emergenza, continueremo ad essere al fianco delle istituzioni e dei cittadini garantendo sempre la massima efficienza e sicurezza operativa. Ci impegneremo ogni giorno per rendere la nostra organizzazione più agile, innovativa e sostenibile a favore della sicurezza delle nostre comunità e del nostro ambiente.” Ancala Partners completa così l’acquisizione dei servizi di emergenza aerea di Babcock International per Spagna, Portogallo, Italia, Svezia, Danimarca e Finlandia, ponendoli sotto la guida di John Boag, nuovo amministratore delegato di Avincis, forte di un portafoglio di fondi gestiti per 136,2 milioni di euro. Boag conta 38 anni di esperienza nel settore dell'aviazione in Australia, Europa, Asia, Nord America e con sedi operative anche in Cile e Mozambico.

In totale occupa 2.400 professionisti inclusi piloti e tecnici. In precedenza, Boag è stato Ceo di Cobham Aviation Services Australia, una compagnia aerea che fornisce soluzioni specializzate per l'aviazione a clienti governativi e commerciali, e nella sua carriera ha anche guidato la divisione Australasian Aviation di Babcock International. Tra emergenza medica, antincendio e ricerca e soccorso, operazioni affidate sulla base di contratti siglati con i governi nazionali e locali secondo le normative in essere, Avincis gestirà una flotta di oltre 220 tra velivoli ed elicotteri dei quali circa la metà sono di proprietà e i restanti in esercenza, su oltre 160 sedi operative.

Ancala ha anche nominato Kim Gillis a capo dell'Advisory Board di Avincis, dopo che l’uomo ha ricoperto la carica di presidente di Cobham Aviation Services Australia ed ex vicepresidente e amministratore delegato di Boeing Defence Australia. L’imprenditore inglese Lee Mellor, Partner di Ancala, ha commentato: “Avincis, costituita attraverso la separazione di alcune attività di servizi di emergenza aerea da Babcock International, dimostra la capacità di Ancala di reperire e realizzare opportunità di investimento differenziate. Non vediamo l'ora di lavorare con John, Kim e il gruppo Avincis per continuare la fornitura sicura e affidabile di servizi aerei di emergenza critici alle comunità della penisola Iberica, dell’Italia e dei Paesi Nordici”. John Boag, nuovo Ad Avincis, ha commentato: “Sono orgoglioso di entrare a far parte di questa realtà. Abbiamo piani chiari per crescere e migliorare la nostra attività. Avincis è punto di riferimento europeo per la ricerca e soccorso, è leader nella lotta antincendio e pioniere nei servizi medici di emergenza. Continueremo a fornire i nostri servizi con una forte attenzione alla sicurezza, all'eccellenza operativa e all'efficienza, cercando allo stesso tempo di sfruttare le nuove tecnologie”.