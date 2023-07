Difesa aerea, scelto il sistema missilistico a medio e lungo raggio Samp/T di Mbda

Importante firma nella giornata di ieri, 18 luglio, tra il direttore di Occar-Ea, Joachim Sucker, e l'amministratore delegato di Eurosam (joint venture di MBDA e Thales), Eva Bruxmeier, per l'emendamento del contratto Fsaf-Paams Sustainment & Enhancement per l'approvvigionamento di sistemi terrestri di difesa aerea di nuova generazione Samp/T-ng per l’Aeronautica Militare italiana. La commessa si aggiunge alla produzione sottoscritta nel gennaio 2023 per l'Esercito e per l'Aeronautica militare francesi. Occar (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'ARmement), ha commissionato questo emendamento al contratto Sustainment & Enhancement al Consorzio italo- francese Eurosam sostenuto dai suoi tre azionisti Mbda France, Mbda Italia e Thales Las France, su delega del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (Segredifesa) e della Direction Générale de l'Armement (Dga). Il contratto è stato siglato alla presenza dei rappresentanti di queste due istituzioni e dell'Aeronautica militare italiana, che entra ora a far parte dei clienti “domestici” del sistema Fsaf-Paams dopo l'Esercito e la Marina militare italiana, la Marina e l’Aeronautica francesi e la Marina militare britannica. Grazie a questo contratto l'Aeronautica Militare italiana potrà contare sulla capacità di difesa terra-aria del sistema Samp/T-ng, equipaggiato con il radar Kronos Grand Mobile High Power di Leonardo. Lo sviluppo di questo sistema missilistico, avviato nel 2021 in collaborazione tra Francia e Italia, è un’evoluzione del sistema Samp/T in servizio dal 2010 e attualmente utilizzato da clienti in Europa e nel Medio Oriente. La variante “ng” si basa su un missile evoluto che amplia la famiglia Aster “Block 1-nt” (nuova tecnologia) di Mbda che include un nuovo seeker (cercatore del bersaglio) e un nuovo computer di calcolo, oltre che un lanciatore aggiornato, un nuovo radar Aesa (Active Electronically Scanned Array) rotante, multifunzione a 360°, quindi il radar Kronos Gmhp di Leonardo per l'Italia e il Ground Fire 300 di Thales per la Francia. Fa parte del sistema d’arma anche un modulo di comando e controllo comune, basato su un'architettura software aperta ed aggiornata, e una connettività migliorata. Il Samp/T-ng è progettato per realizzare tutte le missioni terrestri di difesa aerea con nuove e avanzate capacità chiave. È un sistema di difesa missilistica superficie-aria a lungo raggio in grado di coprire oltre 350 km e con un raggio di intercettazione di oltre 150 km, capace anche di operare in ambienti densamente popolati da aerei civili, in cooperazione con aerei militari amici, e totalmente integrato nelle reti di difesa aerea. Dando una protezione a 360° alle Forze Armate e ai siti civili o militari sensibili, il sistema offre una doppia capacità per abbattere simultaneamente tutti i tipi di bersagli, in qualsiasi combinazione, contrastando minacce emergenti e future come missili ipersonici, balistici manovranti, veicoli di rientro di missili balistici, missili da crociera ad alta velocità, droni e velivoli altamente manovrabili, in uno scenario di attacco di saturazione e un ambiente impegnativo dal punto di vista cibernetico. Infine, può essere schierato rapidamente con un numero limitato di personale e integrato facilmente in una rete di difesa aerea. Giovanni Soccodato, numero uno di Mbda Italia, ha così commentato l’evento: “Come Mbda Italia siamo molto soddisfatti che anche l’Aeronautica militare italiana abbia scelto il Samp/T-ng per la difesa aerea di medio e lungo raggio. Questo conferma le caratteristiche avanzate e performance di un sistema altamente evoluto - grazie al nuovo missile Aster B1nt di Mbda e al nuovo radar Kronos Gmhp di Leonardo - che assicurerà all’Arma azzurra totale sinergia operativa con il resto delle Forze Armate italiane, garantendo sovranità tecnologica all’Italia, nonché la più efficace protezione del territorio e della popolazione.”