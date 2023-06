Aviazione commerciale, Parigi segna il ritorno delle maxi commesse

Nel settore dell’aviazione civile il Salone di LeBourget 2023 sta rappresentando il ritorno dei programmi a medio e lungo termine: Atr, joint-venture Airbus-Leonardo e primo produttore al ondo di velivoli regionali, ha annunciato 22 ordini e opzioni per altri due velivoli, facendo registrare una chiara ripresa del mercato per entrambi i modelli della famiglia del turboelica regionale realizzato in parte a Pomigliano D’Arco. A Parigi Nathalie Tarnaud Laude, Amministratore Delegato di Atr, ha annunciato sei ordini di Atr 72-600 per Mandarin Airlines, due Atr 72-600 con configurazione premium “All-Business Class” per Berjaya Air, tre esemplari per Azul più opzioni per 2 velivoli aggiuntivi e altre 11 vendite con committente non dichiarato. Airbus ovviamente gioca in casa, e durante il secondo giorno del salone ha annunciato la vendita di 25 esemplari di A-320Neo alla low cost messicana Volaris, confermato il numero record di 250 unità per Air India ma soprattutto di 500 esemplari di velivoli a corridoio singolo (A-320Neo, A-321neo e A-321Xlr) per Indigo, la finanziaria indiana che li riceverà tra il 2024 e il 2035. Continua l’avventura di Boom Supersonic, l’azienda che sta progettando Overture, il nuovo velivolo civile supersonico, l’erede americano del Concorde, e che qui a Parigi ha siglato accordi con produttori internazionali per la costruzione del motore Symphony, che sarà alimentato esclusivamente con carburante sintetico. Al momento i preordini sono a quota 130 unità, ma pochi ancora scommettono sul fatto che possa arrivare a essere costruito in serie. Riappare a Parigi anche l’italiana Piaggio con il dealer francese ad esporre un esemplare in livrea rossa, ma la vera novità ariva dall’Italia, dove i commissari straordinari hanno annunciato di aver ricevuto ben 18 manifestazioni d’interesse per acquistare l’azienda in amministrazione controllata ormai da anni. Sarà la volta buona? Di certo l’aerospazio è un settore che sta trainando l’industria e una realtà come quella ligure potrebbe facilitare i piani di molti concorrenti.



Ecologia si, ma con realismo

Quanto agli aeroplani del futuro, l’illusione del “green” subito e per tutti ha finalmente lasciato il posto al realismo, quanto alla consapevolezza di dover andare nella direzione della decarbonizzazione. Su questo fronte è significativo quanto dichiarato dal costruttore Daher di Tarbes (Lourdes), che ha annunciato un dimostratore ibrido entro il 2027. Tuttavia, questo salone 2023 sarà ricordato anche per la presenza in forze dei cosiddetti mezzi aerei elettrici a decollo verticale (eVtol), impropriamente chiamati taxi volanti. Ebbene: Archer, MaEve, Wisk, Voltaero, Volocopter, eHang, Lilium, Joby e Autoflight sono tutti nomi che rappresentano un nuovo mercato che ha occupato 1.000 metri quadrati dell’esposizione. Una nuova modalità di trasporto che qui si è presentata in modo molto diverso dai roboanti comunicati che da anni ci presentano l’arrivo imminente di queste macchine volanti: c’è la consapevolezza che prima della fine del decennio non ci saranno modelli prodotti in serie, ma anche la determinazione che sia necessario creare non soltanto i velivoli, ma anche un ecosistema adatto al loro utilizzo. Diverse le soluzioni proposte, alcune prevedono il pilota a bordo, altre nell’intenzione sono completamente automatiche e una volta a bordo i passeggeri saranno trasportati come oggi avviene sulle metropolitane senza conducente. Patrick Daher, commissario generale del Paris Air Show, ha dichiarato: “Le tecnologie sono pronte, i primi test di volo sono in corso, la rivoluzione della mobilità aerea quotidiana esisterà presto, ma le sfide da affrontare sono ancora numerose e il Salone ci aiuta a vedere le cose con più chiarezza”.