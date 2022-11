Artemis 1, come è fatto e da chi, il razzo SLS

Lo stadio principale del razzo Space Launch System della Nasa, costruito da Boeing, ha completato la sua missione in otto minuti e si è separato dallo stadio superiore del razzo, inviando la navicella spaziale Orion verso la Luna. Jim Chilton, vicepresidente senior della divisione Space and Launch di Boeing, ha dichiarato: “Per la prima volta in 50 anni questo paese può vantare una capacità di lancio eccezionale, questo volo di prova è stato una dimostrazione d’innovazione ingegneristica”. Durante la missione lo stadio centrale ha svolto diverse funzioni importanti, tra le quali l’alimentazione di entrambi i serbatoi, l'attivazione del sistema idraulico, l'accensione dei motori, l'esecuzione dei programmi di controllo del vettore di spinta, lo spegnimento dei motori e la corretta separazione dal secondo stadio.

“È stato un lancio meraviglioso, dal punto di vista visivo e tecnico”, ha affermato John Shannon, vicepresidente e program manager del programma Sls per Boeing, “questo razzo controlla forze incredibili mentre sfreccia nell’atmosfera. Ha svolto la missione per cui l’avevamo progettato e ringraziamo il nostro gruppo e i nostri partner per il loro lavoro nel rendere questo primo lancio un successo.”

Al lancio lo stadio centrale del razzo si trova a quasi 65 metri da terra ed è composto da un serbatoio di ossigeno liquido da 51.770 litri, un serbatoio di idrogeno liquido da 141.860 litri, insieme a una sezione di interfaccia. Boeing produce parte del razzo presso il Michoud assembly facility della Nasa di New Orleans, in Louisiana, e utilizza componenti realizzati da oltre 430 fornitori differenti. Il team Boeing sta ora preparando le prossime tappe del programma: il Core Stage-2, o Cs-2, lancerà il primo equipaggio del programma Artemis e si trova nell’area di assemblaggio finale a Michoud.

Il Cs-3 potrebbe essere l’esemplare che effettuerà il primo atterraggio lunare con equipaggio dall’era dell’Apollo, che includerà la prima donna e la prima persona di colore ad arrivare sulla Luna. Questa fase, così come quella del Cs-4, sono già in preparazione sempre in Louisiana. Inoltre, il cosiddetto Exploration Upper Stage, per la prova strutturale di uno stadio superiore più nuovo e più potente, è attualmente già in fase di fabbricazione.