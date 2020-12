ANN2, il primo volo di un apparecchio rivoluzionario di eVtol

E' stato presentato oggi eVtol, si tratta di un apparecchio per mille motivi rivoluzionario, con possibilità di essere sviluppato sia per uso militare che civile. È stato realizzato con una metodologia innovativa progettato seguendo gli ultimi criteri stabiliti dall'Europa in materia di autorizzazioni al trasporto passeggeri.

Decolla e atterra verticalmente come UN ELICOTTERO Vola e sale rapido e agile come UN AEROPLANO

Si pilota quasi come UN'AUTOMOBILE Funziona CON PROPULSIONE IBRIDA

Spinto da VENTOLE INTUBATE

Azionate da MOTORI ELETTRICI

Fila a OLTRE 300 CHILOMETRI ALL'ORA

Con una AUTONOMIA DI 600+ CHILOMETRI Alimentato anche con COMBUSTIBILI ECOLOGICI Opera SENZA INFRASTRUTTURE a terra

Per la più facile e FLESSIBILE MOBILITÀ AEREA

A una FRAZIONE DEL COSTO degli attuali servizi aerei

Queste ECCEZIONALI PRESTAZIONI si riassumono nel marchio MANTA HeV/STOLTM

Decollo e atterraggio verticale o corto* ibrido elettrico ( * con meno di 300 m di pista si porta il carico pagante massimo).