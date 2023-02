Abu Dhabi inaugura Idex 2023, salone della difesa sicurezza

Si è aperto oggi ad Abu Dhabi il salone Idex 2023, la conferenza ed esposizione internazionale dedicata ai sistemi di difesa e di sicurezza. Tra le novità, alcune ance italiane, emerge quella dell’israeliana Rafael, che ha inaugurato una nuova struttura proprio negli Emirati Arabi Uniti e che ha intenzione di dimostrare l’efficacia di un'arma laser ad alta energia già nei giorni della kermesse. Yoav Har-Even, capo di Rafael Advanced Defense Systems, partecipando alla cerimonia di inaugurazione con funzionari israeliani ed emiratini, ha dichiarato: “Siamo incoraggiati da un altro passo concreto nel rafforzare i legami di Rafael con gli Emirati Arabi Uniti. Ora possiamo dire di aver costruito il ponte verso gli Emirati Arabi Uniti con questo investimento inaugurale e siamo entusiasti di continuare ad espandere le relazioni che sono state coltivate finora.” Per Israele il golfo Persico è un nuovo mercato che si è parto a valle degli Accordi di Abramo formati il 13 agosto 2020, che hanno visto lo stato ebraico migliorare le relazioni diplomatiche con diverse e vicine nazioni arabe.





A Idex 2023 Rafael esporrà anche la sua arma laser ad alta energia Iron Beam, una tecnologia progettata in Israele che aumenta ulteriormente le capacità del sistema di difesa aerea Iron Dome. Per gli Emirati sarà la prima occasione per dare un'occhiata al nuovo sistema laser, per il quale è noto che mostrano interesse, poiché stavano trattando con Gerusalemme l’acquisizione del sistema Spyder, oggi aggiornato per riuscire ad abbattere anche missili con velocità e gittate superiori. Per l’Italia il gruppo Elettronica vuole confermare il proprio impegno a supporto delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti rafforzando la relazione trentennale, a partire dal portare alla kermesse emiratina le sue soluzioni in fato di operazioni Early Warning (EW, scoperta precoce) di minacce belliche. L'azienda presenterà a Idex ’23 le sue capacità e prodotti applicabili ai domini aeronautico e navale a cominciare dal controllo dello spettro elettromagnetico che è alla base della moderna dottrina della difesa, implementato con l'ultima generazione di sistemi basato sull’intelligenza artificiale, analisi dei big data e sicurezza informatica. Elettronica, forte della sua esperienza nell’EW, che copre dal 1951, include nella sua linea di prodotti una suite completa di autoprotezione per elicotteri destinati alla ricerca e soccorso in ambito militare (Csar) che adotta un disturbatore di frequenze radio e infrarossi (Jammer RF-IR) attualmente in funzione sulla flotta di HH101 dell'Aeronautica Militare.

La Suite protegge attivamente l’elicottero dai radar a lungo e medio raggio della difesa aerea, nonché a brevissimo raggio dalle minacce tipo Manpads (Man Portable Air Defense System), ovvero i lanciatori portatili di missili, particolarmente diffusi negli scenari operativi come l'antiterrorismo, la guerra alla droga, le missioni umanitarie e altre ancora. Elettronica Group fornisce oltre 3.000 sistemi ad alta tecnologia alle forze armate e ai governi di trenta paesi. I sistemi di Elettronica sono progettati per una varietà di missioni operative, dalla sorveglianza strategica, all'autoprotezione, alla raccolta di informazioni, alla difesa elettronica e al supporto operativo per i domini marittimi, terrestri e aerei. L'azienda vanta una lunga lista di collaborazioni nazionali e internazionali di successo su importanti programmi come lo Mrca Tornado, l'Eurofighter Typhoon, l'elicottero NH-90, il pattugliatore d'altura italiano e le navi da guerra franco-italiane Horizon e Fremm. La società fa parte del Gruppo Elettronica che comprende anche Cy4gate, specializzata in sicurezza cibernetica e Intelligence; Elt GmbH, filiale tedesca specializzata nella progettazione di sistemi di sicurezza ed EltHub, realtà focalizzata su ricerca, innovazione e prototipazione rapida.