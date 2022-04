Airbus, accordo con Ita per la mobilità aerea elettrica

Airbus ha comunicato oggi l’accordo firmato con Ita Airways per collaborare nel settore della mobilità aerea urbana in Italia. Le due società esploreranno insieme la creazione di servizi mezzi aerei elettrici identificando casi d'uso esemplari per realizzare soluzioni di trasporto senza emissioni. L'accordo prevede un approccio congiunto verso nuovi partner per poter trovare operatori e clienti dello eVtol CityAirbus NextGen attualmente in fase di sviluppo, studiando al contempo quale tipo di accettazione pubblica vedrebbero questi nuovi mezzi. “La partnership tra Ita Airways e Airbus è iniziata con l'evoluzione verso aeromobili commerciali più moderni, più confortevoli ed ecologici, dotati di tecnologie all'avanguardia”, ha affermato Alfredo Altavilla, presidente di Ita Airways, che spiega: “con questo accordo la nostra partnership si espande al segmento della mobilità aerea urbana per un'offerta più ampia incentrata sul cliente, innovativa e sostenibile”.

CityAirbus NextGen è un veicolo completamente elettrico, dotato di ala fissa, coda a V e otto motori elettrici che muovono altrettante eliche. È progettato per trasportare fino a quattro passeggeri incluso un pilota e si presta a molteplici applicazioni. Il mezzo è stato sviluppato per volare entro un raggio operativo di 80 km e per raggiungere una velocità di crociera di 120 km/h. Guillaume Faury, Ceo di Airbus, ha dichiarato: “Questo accordo testimonia la forte relazione tra Airbus e Ita Airways. È un'opportunità per sfruttare la nostra ambizione condivisa - aprire la strada all'aerospazio sostenibile - e promuovere nuove soluzioni di mobilità aerea per il volo verticale a emissioni zero a sostegno delle nostre città e comunità entro la fine di questo decennio”. Airbus sta esplorando la propulsione elettrica dal 2014, nel settembre 2021 aveva presentato il suo concetto di eVtol (electric Vertical take off and landing), CityAirbus NextGen e da allora sta sviluppando diverse soluzioni di propulsione elettrica e ibrida per ogni classe e tipologia di velivoli, dai grandi aeroplani commerciali a questi nuovi “taxi volanti”.