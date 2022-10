Spioni digitali

Anche “Striscia la Notizia” ha parlato del caso delle videocamere di sorveglianza violate il cui accesso veniva pubblicato su siti internet oppure rivenduto a chi voleva curiosare nelle vite private di ignari cittadini. In realtà si tratta di una storia che va avanti da molti anni perché da altrettanto tempo restano inascoltati i richiami a proteggere questi apparecchi con password robuste (lunghe e possibilmente complesse). In realtà tantissimi di questi dispositivi una password impostata non l’hanno proprio perché capita che i cittadini oltre che ignari siano anche “ignoranti”, nel senso più stretto della parola: cioè non sanno che possono impostare una password.

Se vogliamo consolarci non è soltanto un italico problema, per ottenere questa magra soddisfazione basta fare un giro sul sito insecam.org che si presenta come “La più grande directory di sistemi di videosorveglianza al mondo” che hanno in comune una cosa soltanto: tutti questi dispositivi non sono protetti da password. Attualmente si tratta di alcune migliaia di videocamere. Non molto diverso è opentopia.com che ne conta qualche centinaio. Si tratta di siti che potete facilmente raggiungere, poi ci sarebbero anche quelli un po’ meno accessibili, che tendono a sparire e poi riapparire in rete, ma non è importante perché non voglio certo invitare chi mi legge a fare il “guardone”.

Piuttosto mi rivolgo a tutti i proprietari di impianti di videosorveglianza e suggerirei loro di osservare le proprie webcam e immaginare che qualcuno li stia osservando proprio in quel momento. Se non gli fa alcun effetto, allora possono riprendere a fare quello in cui erano impegnati. In caso contrario rimboccatevi le maniche e fate lo sforzo di configurare questa benedetta password. Già che ci siete cambiate anche quella della vostra rete wi-fi. So perfettamente che non lo avete mai fatto. Direi che è arrivato il momento anche per questo ulteriore sforzo.