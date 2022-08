Quanto costa un attacco hacker

Uno dei temi più dibattuti nell’ambito della cybersecurity riguarda la quantificazione dei danni di un attacco. Fare i conti è estremamente complesso. Tuttavia, se a lungo termine risulta un’impresa pressoché impossibile, sul breve qualcuno ha fatto un esercizio molto interessante che è stato presentato come parte integrante del suo ultimo report finanziario.

Lo scorso 26 aprile la Tenet Healthcare Corporation ha comunicato di essere stata oggetto di un grave attacco informatico. Il colosso dei servizi sanitari basato a Dallas nell’occasione dichiarava di essere stato costretto a sospendere temporaneamente una serie di servizi di terapia intensiva. Questo mese, quindi, l’azienda ha presentato i risultati del secondo trimestre del 2022 segnalando come l’incidente abbia determinato una riduzione del 5,3 per cento nei ricoveri rispetto allo stesso periodo del 2021.

La diminuzione dei nuovi pazienti ha pesato significativamente nella discesa dell’utile netto a 38 milioni di dollari, rispetto ai 120 milioni di marzo-giugno 2021. In buona sostanza, si tratta di circa 80 milioni di dollari di perdita. Altro elemento interessante è stata la richiesta di risarcimento presentata dall’azienda alla sua compagnia assicurativa, che al momento ha già pagato 5 milioni di dollari di indennizzo, che possiamo supporre siano i costi sostenuti dalla Tenet per il ripristino dei sistemi e per l’investigazione sull’accaduto. Per quanto sia impossibile fare generalizzazioni valide per tutte le organizzazioni, quel 70 per cento di calo degli utili è un indicatore di massima che segnala come un grande azienda, informatizzata in modo pervasivo, debba annoverare il rischio cyber come un evento potenzialmente di livello catastrofico. Si tratta di un dato di fatto che sarà ancora più vero in un prossimo futuro, con il compiersi della grande convergenza tra i sistemi informatici tradizionali e quelli legati al mondo dell’Internet delle Cose: le piccole, ma soprattutto le grandi che governano la distribuzione di luce, gas e acqua.