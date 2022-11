Il Black Friday sta arrivando: cos’è, quando cade e perché è meglio aspettarlo

Il Black Friday 2022 sta arrivando: negozi e catene si stanno già preparando a lanciare le prime offerte (qualcuno è anche già partito con le prime promozioni), sia online sia nei negozi fisici. Se siete utenti "navigati" nel mondo degli sconti online (e non solo) probabilmente saprete già di cosa stiamo parlando, ma in caso contrario vediamo di cosa si tratta: ecco cos'è il Black Friday, quando cade quest'anno, che tipo di offerte vengono proposte e come avere tutte le informazioni che servono per non lasciarsi sfuggire gli sconti migliori.



Cos'è il Black Friday: origini e diffusione delle offerte del venerdì nero

Il Black Friday, letteralmente "venerdì nero", corrisponde ogni anno al giorno successivo al giorno del Ringraziamento, festeggiato negli Stati Uniti (e non solo) il quarto giovedì del mese di novembre. Si tratta della giornata che dà il via alla stagione dello shopping natalizio: secondo una tradizione americana consolidata intorno agli anni '60, è il giorno nel quale i negozi propongono forti sconti sui prodotti, che si tratti di tecnologia o di altro (abbigliamento, prodotti per la casa e così via).

L'origine esatta del nome "Black Friday" non è del tutto chiara: alcuni sostengono che richiami il traffico stradale che si sviluppa durante la giornata piena di sconti, per altri farebbe invece riferimento alle annotazioni dei libri contabili dei commercianti, che passavano dal rosso (perdite) al nero (guadagni), simboleggiando il periodo dell'anno più proficuo per i rivenditori. Il "vero e proprio" Black Friday così come lo conosciamo oggi iniziò a diffondersi soprattutto dagli anni '80, partendo naturalmente dagli Stati Uniti e raggiungendo piano piano altri Paesi. Come spesso capita, la tradizione si è allargata praticamente a mezzo mondo, toccando anche l'Italia: è già da diversi anni che il giorno del Black Friday gli italiani possono approfittare di una (o più) giornate di offerte su una moltitudine di prodotti, tech e non.

Quando è il Black Friday 2022, come funziona e quali negozi aderiscono

Come detto, il Black Friday cade ogni anno il giorno successivo al Ringraziamento: nel 2022 il Thanksgiving Day è il 24 novembre, e di conseguenza il Black Friday 2022 è il 25 novembre.

Con la diffusione del Black Friday in Italia, anche qui possiamo contare su una giornata dedicata agli sconti da parte di Amazon, eBay, MediaWorld, Unieuro, Euronics, Gearbest e tantissimi altri negozi online e fisici. Ormai è difficile trovare un rivenditore che non aderisca. Di recente, la "singola" giornata di offerte si è trasformata nella "settimana del Black Friday" presso diversi rivenditori, ma le offerte possono partire persino all'inizio del mese di novembre. Quest'anno le offerte migliori si concentreranno tra il 21 e il 28 novembre (giorno nel quale cade il Cyber Monday).

Le offerte del Black Friday possono riguardare praticamente tutte le categorie di prodotti: si possono trovare sconti sulla tecnologia, come smartphone, tablet, notebook, PC, smart TV, monitor, smartwatch, smartband, cuffie, fotocamere, mobilità elettrica, console, videogiochi, prodotti per la smart home, accessori, elettrodomestici e tanto altro. Solitamente anche i negozi di abbigliamento e di altre categorie di prodotti offrono ribassi durante le giornate (ormai è meglio usare il plurale) del venerdì nero.

Contrariamente all'Amazon Prime Day, che è una giornata di sconti pensata e riservata agli abbonati Amazon Prime, le proposte del Black Friday riguardano praticamente tutti i rivenditori, online e non.

Occhio alle "finte" offerte

Un po' come durante i saldi, è meglio fare un po' di attenzione a non farsi abbindolare dalle finte offerte. Può infatti capitare che qualche rivenditore riporti i prodotti a prezzo pieno per poi scontarli con roboanti percentuali pensate per attirare utenti: in realtà l'offerta potrebbe dunque rivelarsi di pochi euro o persino meno conveniente delle precedenti.

Come fare dunque a scovare le vere offerte? Farsi ingannare è difficile nel caso stiate tenendo d'occhio un prodotto da tempo, ma quando questo non è possibile il nostro consiglio è quello di affidarsi a servizi come Keepa e CamelCamelCamel (per quanto riguarda Amazon), o anche a siti nei quali è possibile consultare e confrontare i prezzi proposti dai vari rivenditori online (Google Shopping, TrovaPrezzi, Idealo, Kelkoo e così via). Questi permettono di consultare lo storico dei prezzi o comunque i listini proposti dai vari negozi, aiutando a comprendere se lo sconto sia reale e conveniente o no.

