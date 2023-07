Le app migliori per chi ama il mare

Con la massa che punta dritta verso il mare, anche godersi una giornata in spiaggia durante il fine settimana è diventata una fatica. La soluzione è giocare d'anticipo e il rimedio possono essere una manciata di applicazioni che aiutano a centrare l'obiettivo. Questione di tempo per arrivare prima del tutto esaurito, assicurandosi magari che il meteo sia clemente e che pure il parcheggio non si riveli una chimera. Se è vero che gli stabilimenti balneari più attrezzati e lungimiranti hanno una propria app su cui far convergere clienti e potenziali tali, ce ne sono parecchie altre che raggruppano informazioni su disponibilità di lettini e ombrelloni, oltre che i vari servizi di cui si può usufruire, come cabine, ristorante, piscina, area bambini, beach club, corsi di yoga e sport acquatici. Vediamo quali sono, dunque, le app da non perdere per pianificare un anticipo di vacanza e, ancor più, evitare di girovagare tra i lidi a caccia di un posto al sole.

Spiagge.it è una delle app più popolari del settore e la sua diffusione si deve alla facilità ed efficacia che garantisce a clienti e proprietari di stabilimenti. I primi possono prenotare ciò che desiderano in maniera rapida via app o web, con la possibilità di trovare rifugio, in caso di sold out nella spiaggia desiderata, in uno dei lidi adiacenti. Dall'altra parte, poter monitorare in tempo reale chi ha prenotato sdraio e lettini, ma anche i servizi connessi, come aperitivo o snack consegnati direttamente sotto l'ombrellone, è una mano santa per i titolari, ai quali è dedicato un gestionale semplice ma completo.

Affidarsi alle opinioni degli altri clienti è sempre una sicurezza in caso bisogna pescare dal mazzo, specie se non si abbia la minima conoscenza delle strutture in loco. Ed è uno dei punti di forza di Cocobuk, community con oltre 100.000 utenti e 500 stabilimenti in catalogo, che permette di individuare in poche mosse la soluzione in linea con le proprie esigenze. Ammesso ci sia disponibilità, ovviamente. Ad alleggerire i pensieri, inoltre c'è il pagamento online, via carta di credito o PayPal, che cancella dubbi sull'eventuale spesa da sostenere a fine giornata. Sai tutto in anticipo e se va bene, paghi e sei in spiaggia.









Sulla piazza da tempo ma sempre utile e in parte unica è Playaya, l'app che condividendo l'ombrellone permette agli abbonati di recuperare qualche soldo, per le giornate in cui si lascia libero il proprio angolo di relax. In questo caso, selezionate le giornate che si mettono in offerta, basta attendere l'interessato di turno per rimediare il 60% del prezzo, poiché il restante finisce nelle casse dello stabilimento e della stessa applicazione (che dividono l'intoito a metà).

Acqua cristallina, lettino, amici, pranzo e aperitivo sotto l'ombrellone è lo scenario ideale per il weekend. A patto di trovare le condizioni giuste, poiché se il cielo è coperto o il vento soffia forte, di certo c'è solo il fastidio. Ecco perché è meglio dare uno sguardo a Magic Seaweed o WindFinder, due app per scoprire le previsioni marine, dal vento alle maree e molto di più, in quanto i dati sono tanti e assai specifichi per chi pratica sport acquatici o vuole uscire in barca.