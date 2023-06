Thelios e Safilo in trattativa per lo stabilimento di Longarone

Dopo aver annunciato nei mesi scorsi la volontà di lasciare il suo stabilimento di punta a Longarone, Safilo - eccellenza italiana attiva nel campo della produzione e distribuzione di occhiali da vista e da sole - conferma l’esistenza di una trattativa in fase avanzata con Thelios.

L’azienda, nata nel 2017, è controllata dal gruppo del lusso LVMH, a seguito della cessione del 49% delle quote di Marcolin nel novembre 2021. Thelios attualmente gestisce lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear di dieci maison del gruppo di Arnault. L’ultima aggiunta è la cui linea produttiva potrebbe potenzialmente installarsi negli ex uffici Safilo.

In una nota diffusa in mattina, Thelios ha confermato le trattative con Safilo, definendo come obiettivo ultimo quello di «preservare e sviluppare l’eccezionale know-how presente sul territorio».

Dal canto suo, Safilo ha informato con una nota come questa importante operazione si inserisce in un contesto più ampio di trattative in corso, attraverso cui la società intende limitare al massimo l’impatto sociale. L’acquisizione consentirebbe, secondo l’azienda, di «preservare il know-how del sito e di assorbire una parte consistente del personale coinvolto nello stesso». Attualmente, lo stabilimento Safilo vede impiegati 472 dipendenti.