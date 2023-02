Outerwear e slow fashion a The One Milano 2023

TheOneMilano apre la sua esposizione di moda outerwear e haute à porter presso Fiera Milano Rho, dal 19 al 22 febbraio 2023, in contemporanea con le fiere del sistema moda milanese.

I brand e le collezioni «Slow Fashion» che puntano su innovazione e heritage, qualità dei materiali e sapienza produttiva, ma anche le etichette emergenti che hanno una forte componente di Made in Italy, si possono qui ritagliare un ruolo chiave e farsi conoscere da tutti gli operatori specializzati, incluse le boutique di tendenza, i department store, i concept store e i negozi specializzati internazionali.

Il progetto TheOneMilano comincia nel 2017 dall’idea di unirsi alle esistenti e storiche manifestazioni Micam Milano, Mipel, Lineapelle e Homi Fashion & Jewels, in modo da creare un sistema moda completo da proporre ai buyer di tutto il mondo.

Attori di questa rivoluzione a sistema sono gli enti MIPAP, Milano prêt-à-porter, la prima delle fiere moda di Milano, nata nel 1980, e MIFUR, il salone leader nel mondo per la moda in pelliccia e in pelle, da sempre usati come punto di riferimento per negozi specializzati e trend setter.

Nell’edizione 2022 si sono registrati alle reception di TheOneMilano, Micam, Mipel e Fashion & Jewels, quasi 30.000 buyers professionali, di cui oltre il 40% provenienti dall’estero, non solo dall’Europa ma anche dal Giappone, Usa, Corea, Libano, Azerbaijan, Canada, Kazakistan e molti altri.

Questa edizione invernale 2023 di TheOneMilano è dedicata al mondo del fuori, ovvero l’outerwear, rappresentato con 108 brand, ognuno pronto a interpretare il tempo speso all’aperto e quello libero usato per rigenerarsi, in tutte le sue declinazioni, classico, moda, sportivo, naturale o tecnico.

Cappotti, piumini e imbottiti, impermeabili, pellicce e montoni, giubbotteria e total look sono i principali capi protagonisti in esposizione, caldi eppure leggeri, con le principali caratteristiche della versatilità d’uso, dei dettagli di design e delle vestibilità rilassate e modulari.

Accanto ai capisaldi tradizionali e intramontabili, si trovano i cappotti a vestaglia, declinati con tessuti preziosi, lane spazzolate, casentino, mohair e tweed, e gli ibridi blazer/cappotto, ideali sia per la quotidianità metropolitana, sia per le gite fuori porta.

I blazer raddoppiano, grazie all’abbinamento con gilet, oppure con fodere e imbottiture applicabili tramite bottoni o cerniere, in modo da riscaldare quando serve e alleggerirsi poi durante le mezze stagioni o i capricci del meteo.

Giacche aviator e da motociclista, oppure i modelli bomber, si fanno più raffinati e riportano le influenze moda e sportive degli anni Ottanta e Novanta.

Il fascino intergenerazionale e soprattutto longevo di molte delle proposte di abbigliamento ricalca il concetto di eco-design e di circolarità che predomina in tutto il settore moda.

L’edizione fisica di TheOneMilano si abbina alla sua espressione digitale AlwaysOnShow.com, piattaforma gratuita per gli espositori del salone e punto di contatto con il mercato e i buyer durante tutto l’anno, estendendo il tempo fieristico on line e le informazioni via via più dettagliate sui prodotti presenti al Salone.