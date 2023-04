Yachting style: lo charme è un mix fra casual ed etiquette

Vivere la vita marinara su uno splendido yacht prevede, da parte dell’ospite o del fruitore, un minimo di conoscenza del dress code, specialmente se si frequentano gli Yacht Club più rinomati.

L'abbigliamento è generalmente casual con un approccio rilassato (e se serve performante) per la maggior parte delle attività diurne, mentre l'abito diventa più formale la sera, dove è richiesto un po' di impegno e di desiderio di preservare una certa etichetta, sia a terra che in acqua.

In generale, il codice dello stile yachting ritiene che meno, è sempre meglio. Le donne potrebbero attenersi agli abiti fluidi, lunghi o al ginocchio, chemisier e vestitini con spalle scoperte; gli uomini dovrebbero optare per materiali leggeri come camicie di cotone o lino abbinate a pantaloncini e pantaloni (mai cargo o indumenti laceri, sfilacciati, scoloriti), specialmente quelli che prediligono la vestibilità che non limita in alcun modo movimenti e comfort.

Le camicie a maniche lunghe si possono arrotolare durante il giorno e abbassare di notte, accompagnate dalla giacca minimalista (il blu in mono o doppio petto è la tradizione e i colori neutri, l’eleganza) o da un maglione comodo e piacevole.

I jeans possono essere indossati negli appuntamenti casual (non ai cocktail anche informali), la cravatta è facoltativa, la canotta da abolire, e quest’ultima, ritornata presente nella moda, sarà una vera e propria linea spartiacque sull’etiquette di questa estate.

Gonna o pantaloni e top per le signore di giorno (con copricostume adeguato abbinato al costume da bagno), i bermuda per i signori solo da metà aprile a metà ottobre.

La scelta migliore per i tessuti è la lycra che si asciuga velocemente, o la lana merino, naturalmente funzionale e antibatterica, che riscalda anche quando è bagnata, a fianco degli altri filati organici estivi.

Per tutti, trasversale la regola di cappelli e berretti, che non sono consentiti tranne che per eventi e motivi speciali e durante il solarium di giorno.

Altro elemento essenziale, le calzature, senza tacchi per le donne che opteranno per scarpe basse, infradito o sandali, comunque comode a bordo, aggiungendo le sneakers e le scarpe da barca (con suola in gomma) preferite, ad entrambi.

La stagione estiva richiede, inoltre, una certa attenzione alla stratificazione intelligente, per essere pronti ad ogni eventuale previsione meteo, ai costumi super chic, alle creme con protezione solare e ai balsami per le labbra, per tenere a bada le scottature e l’idratazione della pelle.

Per rappresentare l’eleganza disinvolta all’italiana si può puntare sulla sapiente nonchalance dei completi di Brunello Cucinelli, nutriti del sapere della tradizione artigianale e capaci di adattarsi al dialogo tra le diverse occasioni d’uso.



«Tailored leisure» ovvero l’abito disimpegnato per il tempo libero – oppure la stilosa combinazione fra giacca e pantaloni spaiati – accomuna anche le scelte di KNT, acronimo di Kiton New Textures, e del suo guardaroba contemporaneo, destrutturato e geometrico.

Anche Canali si fa portavoce del concetto sartoriale «Smartorial» frutto della ricerca di tutto ciò che collega il mondo del formale a quello del leisurewear, come i pantaloni bianchi in medley con maglie tricot in cotone. Le righe marinare sono celebrate da Alessandro Gilles nella estetica retrò che combina comodi pantaloni alla giacca rigata.

Perfette per non farsi trovare impreparati dai cambi metereologici, le giacchette sailor sfidano ogni mare. Elegante e funzionale, il K-way in nylon stretch, rifinito con fodera in morbido jersey piacevole a contatto con la pelle. La coulisse al punto vita permette di modulare la vestibilità, mentre nel collo alto si nasconde un cappuccio di servizio ideale in caso di piogge improvvise.

La giacca Tramontana di Maserati Maserati x North Sails, impermeabile e antivento, è addirittura in grado di resistere fino a 10.000 colonne d'acqua, dotata di imbottitura interna in Thermore Ecodown, realizzata con bottiglie di plastiche usate.

Ingualcibile ed esclusivo, l’iconico Windmate Bomber di Loro Piana, ideato a Portofino, fa della reversibilità e della leggerezza le sue qualità per eccellenza. L’incredibile tessuto brevettato è ottenuto dall’abbinamento tra caldo cashmere e microfibra Wind, con trattamenti Storm System.

In partnership con The Woolmark Company e Reda, Vilebrequin ha pensato ad una linea di costumi da bagno in lana merino lavorati con tecnica sartoriale e vestibilità performante su misura.

Le scarpe regine sugli yacht sono quelle ispirate al mondo nautico, come le Generation boat di Timberland, in pelle o resistente tessuto ripstop, robuste suole che garantiscono aderenza e durata, solette antifatica per un comfort prolungato.

La scarpa da barca di Sebago è realizzata con un unico pezzo di pelle e cucita a mano sopra la suola in gomma striata antiscivolo, un gioiello di cura artigianale.

Per chi ama molti colori, la capsule Superga x Roy Roger’s intreccia gli stili dei due brand con estetica vintage arricchita da elementi come la linguetta calzascarpa.