Il ritorno di Ralph Lauren a Milano

«C’è qualcosa di Milano che mi coinvolge profondamente - la sua bellezza senza tempo, le sue vie tortuose lastricate, l’eleganza delle facciate dei palazzi antichi, il suono delle campane che segnano l’ora del giorno e un modo di vivere intriso di tradizioni passate e futuro».

Con queste parole, Ralph Lauren annuncia il suo ritorno nel capoluogo meneghino con un nuovo flagship in via della Spiga 5. Un nuovo store e un bar, dove «riunirsi e gustare un caffè mattutino o un aperitivo serale nell’intimità di un cortile romantico».

Il negozio ospita tutte le linee uomo e donna del mondo di Ralph Lauren e rappresenta la massima espressione del lifestyle del brand. Il nuovo flagship si articola su cinque piani, per quasi 1.500 metri quadrati, reinventando una tradizionale residenza milanese, ricca di dettagli e di storia. Così lo stile americano tipico di Ralph Lauren si fonde con il meglio dell’artigianato italiano. Gli interni sono realizzati in pietra calcarea anticata e terracotta, mentre i pavimenti in legni di recupero si abbinano a pannelli di legno di rovere accentati con bronzo, ottone invecchiato e ferro battuto.

Il piano terra ospita l’iconica linea RRL - per la prima volta presente in un flagship italiano - mentre al primo piano sono presenti Polo uomo e accessori. Al secondo piano è possibile scoprire la linea Purple Label e servirsi del servizio “Made to Measure”. Il terzo e il quarto sono invece rispettivamente dedicati alla prima linea donna e alla collezione Polo. Per completare l'offerta «World of Ralph Lauren», una selezione di oggetti decorativi e regali di Home Collection sono disponibili all’interno del negozio.

Situato al piano terra, troviamo anche «The Bar at Ralph Lauren», uno spazio intimo con carattere di inizio secolo scorso in America, che si apre direttamente su un cortile interno con giardino. «The Bar» rappresenta un’offerta unica a Milano di cucina americana ispirata ai piatti preferiti di Ralph Lauren, tra cui il classico hamburger e gli iconici mini lobster rolls, completati da una selezione di vini d'annata e cocktail d’autore. «The Bar» è aperto tutto il giorno e propone caffè e piccola pasticceria al mattino e piatti leggeri e aperitivi durante tutta la giornata.

L'apertura del flagship store di Milano continua la politica d’espansione di Ralph Lauren Corporation in Europa, Asia e Nord America nell’ambito della strategia Next Great Chapter, mirata ad offrire una crescita sostenibile e di lungo periodo. L'azienda crede nella costruzione di ecosistemi urbani composti da un mix di negozi emblematici o flagship, boutique più piccole, wholesale partnerships e piattaforme digitali, tra cui una presenza digitale nel flagship locale. L'espansione del negozio fisico completa la crescita digitale di Ralph Lauren con i principali rivenditori italiani tra cui Yoox.com, Luisaviaroma.com, Slamjam.com e il flagship digitale locale di Ralph Lauren, RalphLauren.it.