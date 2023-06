Pitti Uomo: guida ai nuovi brand da non perdere

Sono sempre meno i giorni che ci separano dall’edizione estiva di Pitti Uomo numero 104 e come ogni anno la Fortezza si prepara a ospitare i grandi marchi della moda internazionale, non dimenticando di proporre nuovi designer e nuovi brand che nel tempo stanno costruendo ed affermando il proprio percorso nel settore.

Nel panorama giovanile Domenico Orefice ha catturato una certa attenzione, ex studente di Polimoda, debutterà al Pitti con il suo brand DO ™ fondato a Firenze. Il marchio rappresenta la coesione tra moderno e sportswear, con silhouette non convenzionali in un universo dove bianco e nero prevalgono e la realtà convive con il metaverso.

Heron’s Ghyll è conosciuto per lo studio e la realizzazione dei vari stili di colletti revisionati ed è oggi un esperto del colletto alla coreana. Sartoria indipendente originaria dell’Inghilterra, il marchio utilizza unicamente materiali naturali e lussuosi come il bambù o il lino irlandese e studia completi eleganti per un uomo dalla particolare sensibilità interculturale.

Aeroclub ha unito la sua passione per il volo con la lavorazione artigianale nella fabbricazione di capi in pelle originali e autentici. Ideato dall’azienda vicentina Cristiano di Thiene, il marchio si fa portavoce di uno stile di vita libero e appassionato, dando vita a un ready-to-wear esclusivo ma allo stesso tempo comodo e dinamico.

Nato dalla collaborazione tra il designer italiano Fabrizio Taliani e l’art director australiano Bradley Seymour, Rovi Lucca nasce con l’idea di creare abiti senza tempo che abbiano una particolare connessione con la natura e l’outdoor. Il design degli abiti si ispira ai meravigliosi giardini di Lucca, i quali hanno ispirato il loro pezzo cardine, la Garden Jacket, che in ogni collezione viene riproposta e rinnovata.

Debutta quest’anno anche il progetto speciale Detroitissimi che darà voce al fashion made in Detroit. I brand protagonisti saranno B.May, con le sue borse in pelle di lusso, Boswell Millinery, con i copricapi maschili dalle forme ricercate, Detroit Denim Co, produttore di abbigliamento su richiesta che punta a ridurre gli sprechi della sovrapproduzione, Deviate, che in ogni sua collezione scrive e narra tramite gli abiti una nuova storia mentre K.Walker Collective è un brand dai design senza tempo dalla narrazione high-street.

Liverano & Liverano racconta la sua storia dal 1948, atelier internazionale nato a Firenze, vanta un carnet di clienti in tutto il mondo e offre la possibilità di scegliere tra i tessuti più pregiati per poi garantire un servizio su misura, curato nei minimi dettagli.

Abtany è un omaggio del fondatore, Sourena Ghaffari, al suo paese natale, l’Iran. Possiamo tradurre il nome del brand letteralmente in “giocare in acqua” e infatti, dal 2018, propone costumi da bagno dal design moderno con forte carattere etnico grazie alle stampe caratteristiche, stampe che rappresentano una grande passione per il designer nata e coltivata dopo aver passato la sua infanzia nei corridoi della fabbrica tessile del padre.