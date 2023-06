Presentazione del volume “Stefano Ricci. The book” nell’incantevole cornice della biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze. 50 anni, 500 pagine. La prima monografia Stefano Ricci è un racconto in immagini della vita di famiglia, delle passioni e del lavoro caparbio svolto in questi anni. Una storia italiana di successo e determinazione famigliare.