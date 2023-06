«Dylan Brosnan meets Blaeur», la nuova campagna Blauer USA

Fondata a Boston nel 1936 per offrire sostegno al guardaroba tecnico delle forze armate, Blauer USA ha iniziato la produzione dei capi negli anni Cinquanta dando vita a indumenti oggi considerati grandi classici, come la giacca impermeabile grigio chiaro che fu adottata dall’esercito, dai Marines e dall’aeronautica. Nel 2001 il marchio ha visto il suo debutto nel mercato della moda in seguito a un accordo firmato con la holding italiana della moda FGF Industry. Filosofia del marchio ad oggi è di proporre una reinterpretazione dell’uniforme per uomini e donne indipendenti, alla ricerca di materiali di qualità e performanti.

Per la nuova campagna FW23 l'essenza di Blauer USA viene incarnata perfettamente da Dylan Brosnan, volto protagonista degli scatti del celebre fotografo James Mollison, il quale vanta nel suo portfolio giornali come il New York Times e il The Guardian.

Affianca la collezione la Capsule Academy ed entrambe trovano massima espressione grazie al taglio e alle luci delle istantanee. La collezione si professa creativa ed essenziale, capi must have proposti in vari tessuti, dai grandi classici alle ultime tendenze. Ancora una volta il marchio sostiene la libertà di stile e ne realizza la sua visione.