Outdoor: le migliori giacche per proteggersi dal freddo

I capi outdoor non solo sono il rimedio antifreddo delle giornate invernali, essi rappresentano un richiamo a stare il più possibile all’aria aperta e a fare movimento, in ogni attività e sulle 24 ore. In città, dove siamo sempre più nomadi e frenetici nella agenda diurna e notturna, il primo fedele compagno – e quello più in vista – nella stratificazione alla ricerca del calore è proprio il giaccone, il cappotto, il montone o il piumino.

Anche la socialità condivisa ha una sua crescente dimensione di contatto diretto con l’esterno, manifestazione di quanto il vivere urbano cerca a suo modo di replicare un giusto equilibrio dentro/fuori anche fra il cemento e in qualsiasi stagione.

L'abbigliamento da montagna, le divise workwear e la tecnologia sportiva sono fonti di ispirazione e mutazione dei capi più sartoriali, divenuti versatili e performanti, fra eleganza e tecnicità. Tanto che i diversi mondi, apparentemente distanti, stanno creando molteplici contaminazioni e collaborazioni.