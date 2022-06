Men's Jewelry: alcune proposte da indossare questa estate

Bracciali, catene o anelli, i bijoux maschili si contraddistinguono per stile e personalità, forte e decisa, trasgressivi o raffinati, sono i protagonisti del look specialmente d’estate, quando oltre alla pelle e al corpo, possono svettare sull'intera figura.

Spesso sono di gusto trasversale, adattabili in modalità casual-chic alle mise marine, insieme a una fresca camicia estiva, a una maglia leggera e oversize, e insieme a t-shirt e short o denim, fino ai look atletici e dinamici.

Pezzi singoli o parure coordinate, ci si può sbizzarrire nel ricercare il gioiello giusto per questa stagione o quello che fa ricordare un evento o una persona speciale.

Con la carnagione molto scura, magari è divertente indossare un bijoux brillante e dai colori decisi, viceversa la pelle molto chiara predilige ornamenti dai toni classici e basici che si abbinano con equilibrio alla carnagione personale.

Anche la corporatura esile dà la sua indicazione nel prediligere monili fini che non appesantiscono la figura d’insieme, mentre se si dispone di una figura imponente si possono portare collane e bracciali dalle maglie larghe o spesse.

Le linee e le relative ispirazioni sono tra le più svariate, passando dallo stile classico a quello più di tendenza, ai simboli marinari e sportivi, quelli religiosi oppure di derivazione rock e urbana.

Trova una salda unione tra moda e forza dello sport il marchio Bikkembergs, fondato nel 1986 dall’omonimo designer e dedicato a un uomo dinamico e atletico, all’uscita con una nuova Jewellery Collection.

Materiali naturali ad alte prestazioni formano bracciali e affini che permettono di essere indossati in qualsiasi occasione, da quelle formali arrivando alle funzioni d’uso sportive.

Colori vivaci mixati all’utilizzo della pelle, dal gusto genderless, quindi indossabili anche da lei. A ogni cinturino è abbinabile un qualsiasi centrale realizzato in acciaio e diamanti coltivati dal taglio brillante, uniti alla fibbia logata che permette un perfetto fitting del gioiello su qualsiasi polso.

Tutti antiallergici e dalle combinazioni personalizzabili, fra design di centrali e cinturini, facilmente intercambiabili tra loro, per fare il perfetto match-up perfetto con il proprio look.

I colori vertono sulle nuance iconiche e tradizionali, blu, nero, rosso e marrone, alle quali si aggiungono materiali come l’acciaio, la pelle liscia o intrecciata, la corda e il nylon.

Tommy Hilfiger traduce il suo carattere americano e la tecnologia all’avanguardia anche nella collezione di gioielli per lui, un manifesto che fa perno sulla essenzialità delle forme e sulla forza primaria della materia.

L’intenso spirito urbano graffia e cesella silhouette, decori e pietre, in un mix armonico fra geometrismi e fluidità, eleganza e spirito underground e militare.

L’uomo contemporaneo urbano è il soggetto della varietà di gioielli di carattere e grintosi firmati Gentleman by Stroili, che racchiude lavorazioni senza tempo, design contemporaneo, argento e pietre, nella sua ricetta estetica.

Due collezioni spiccano fra le tendenze estive nelle proposte urbane di Nove25, Antique e Hardwear, agli antipodi per ispirazione ma perfette entrambe per il lifestyle moderno.

I gioielli Antique traggono ispirazione dal mondo antico, con fascinazioni provenienti dalla Magna Grecia e dall’Impero Romano fino ad arrivare all’epoca Medioevale, decorati con monete e sigilli araldici o divinatori delle epoche passate e con pietre bassorilievo o cabochon effetto anticato.

La collezione Hardwear, invece, unisce uomo e macchina, e tramuta elementi come cavi, ingranaggi, fibre ottiche e così via, in gioielli robotici posizionati sul corpo umano.

L’attenzione di questa biomeccanica che adorna si concentra su texture, intrecci e finiture che creano movimento e contrasto fra di loro e ornano anelli, bracciali, collane, pendenti, orecchini e moschettoni.