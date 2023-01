Hallyu Wave alla conquista della Fashion Week

Dopo aver assistito alla performance trasformata in passerella da Louis Vuitton, ammirato le tanto chiacchierate teste di leone avvistate da Schiaparelli e studiato gli abiti che sfidano la gravità firmati Viktor&Rolf non abbiamo potuto fare a meno di notare che i veri protagonisti di queste settimane della moda sono stati gli ospiti, nello specifico, le star internazionali del K-pop.

Gli ultimi anni hanno visto la cultura coreana colpire e stregare ogni continente, da chi ormai è appassionato di film o serie tv sudcoreani a chi è stato sedotto dal k-pop fino ad arrivare ai più golosi che hanno trovato nuove ricette in cui cimentarsi o semplicemente da assaggiare.

Luis Partridge e Jaehyun per Prada (Photo by Jacopo M. Raule/Getty Images for Prada)

La Hallyu Wave sta generando numeri incredibili: Karla Otto insieme a Lefty ha stilato un report sui 10 principali influencer della settimana del menswear di Milano, la classifica di quest’anno vede ben 7 personaggi su 10 di nazionalità Sudcoreana.

Al primo posto troviamo gli Enhypen, l’intero gruppo composto da 7 membri volato per la prima volta in Italia per prender parte alla sfilata di Prada, i quali hanno un engagement rate su Instagram del 13,4% che ha procurato un profitto di 7.2 milioni di EMV - Earned Media Value - al brand. Al secondo posto c’è Jeong Jaehyun, attore e componente del gruppo NCT 127, che con un engagement rate - coinvolgimento dei follower con il profilo dell’artista - del 17% è riuscito da solo ad arrivare a 4.5 milioni di EMV. È infatti Prada il brand che ha guadagnato il podio con un totale di 32 milioni di EMV, seguito da Gucci con 7 milioni e Fendi con 4.

Park Jimin e Jung Hoseok per Dior (Photo by Victor Boyko/Getty Images)

I grandi marchi hanno percepito da tempo questa nuova ondata, perciò le collaborazioni che vediamo oggi sono probabilmente frutto di lunghi corteggiamenti da parte dei brand. Dior è stato tra i primi ad aver raggiunto uno tra gli idol più famosi del momento, Park Jimin dei BTS. Risale a una settimana fa l’annuncio dell’azienda dove nomina l’artista come nuovo ambasciatore globale, e poco dopo arriva l’annuncio ufficiale della sua partecipazione alla sfilata di quest’anno. Con lui abbiamo visto partecipare un altro componente del celebre gruppo, Jung Hosek (in arte j-hope), il quale non ha ancora accordi ufficiali con un marchio specifico ma a quanto pare ha una certa simpatia per Louis Vuitton.

Min Yoongi per Valentino (Courtesy of Valentino)

Un’altra conferma ufficiale arriva da Maison Valentino che ha scelto Min Yoongi (in arte Suga), altro membro dei BTS, come suo nuovo ambassador e Valentino Di.Vas, ristretto gruppo di persone, che Pierpaolo Piccioli sta radunando, tutte caratterizzate da autenticità e una forte personalità.

Persino la lista dei top 10 fashion Kols - Key Opinion Leaders - vede la presenza di 5 artisti Sudcoreani con le prime 4 posizioni vengono conquistate dalle Blackpink, il primo gruppo sudcoreano che si esibirà come headliner al Coachella.

Sembra quasi che questo nuovo fenomeno rischi di offuscare le celebrità che hanno da sempre avuto tutta l’attenzione del pubblico e della stampa, adesso però qualcosa sembra cambiato.

Kim Jisoo per Dior (Photo by Victor Boyko/Getty Images)

Orde di fan che attendono con ansia l’uscita del proprio idolo dalla location della sfilata stiano riscontrando uno stupore generale «Questi ragazzi italiani stanno davvero imparando il coreano!» ha affermato il redattore capo della rivista Perfect, Bryan Yambao.

Forse la verità è che, guardando i numeri e il grande seguito che hanno in questo periodo, riescono davvero a offuscarli. Basti pensare che la collaborazione di Kim Kardashian per Dolce & Gabbana ha raccolto una visibilità pari al valore di 4,6 milioni di dollari, secondo Launchmetrics. Tuttavia Kim Jisoo, membro delle Blackpink, ha ottenuto un guadagno di 7 milioni solo presentandosi allo show.