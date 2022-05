Una Croisette di piume e paillettes

Torniamo a parlare della 75esima edizione del Festival di Cannes, uno dei red carpet più chiacchierati che inaugura la stagione estiva. Quest’anno vediamo passeggiare indisturbate sulla Croisette piume e paillettes, un certo numero di abiti viola e tanto rosso.

Se molte top model hanno scelto il nero per l’occasione, Carla Bruni sfoggia un abito lilla di Celine interamente ricamato, abbinato a gioielli Bulgari dai colori vivaci.

L’attore francese Vincent Lindon, presidente di giuria di questa edizione, sceglie un tuxedo in gabardine firmato Celine.

Natalia Vodianova brillante alla cena di Chopard Loves Cinema, indossa un abito con spacco ricoperto di lustrini, sempre Celine.

La giovane attrice Adèle Exarchopoulos ha preferito un nostalgico total look Fendi realizzato su misura, composto da un bustier, cintura e pantaloni avorio.

Nella serata del venerdì 20, Louis Vuitton e Vanity Fair hanno dato vita a una cena esclusiva che ha visto la partecipazioni di celebrities internazionali come Lea Seydoux, Michael Fassbender, Casey Affleck, Noomi Rapace e Alicia Vikander. Tra gli invitati domina il total black, come per l’attrice Aisling Franciosi o l’attore Tahar Rahim.

Euforica l’attrice spagnola Rossy De Palma, quest’anno Presidente della giuria della Caméra d’or, in giacca oversize, top e pantaloni satin Ami Paris.

Devon Ross calca il tappeto rosso della sua prima première per il film Irma Vep in un candido abito Celine color crema dalla scollatura drappeggiata, il tutto accompagnato da una frangia scultorea decorata con perline.

In occasione della presentazione di Les Amandiers la regista Valeria Bruni Tedeschi sceglie un personalizzato slip dress in lurex oro firmato Ami Paris by Alexandre Matiussi e gioielli Pomellato. La protagonista del film, Nadia Teresziewicz, indossa un abito in chiffon di seta grigio sfumato Dior Haute Couture.

Anche Sandrine Kiberlain sceglie Ami, optando per un completo oversize beige accompagnato da un girocollo Chaumet.

I Maneskin in Gucci (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

L’attrice Suzanne Lindon opta per un Celine nero cut-out con stivali in vitello.

Louis Vuitton realizza un abito completamente ricamato a mano con paillettes metallizzate color ruggine e sandali in pelle per l’attrice svedese Alicia Vikander, accompagnato da orecchini e anello di alta gioielleria LV.

La supermodella britannica Lily Donaldson indossa un luminoso slip dress Celine.

Jehnny Beth, elegante ma allo stesso tempo prorompente, sceglie un abito nero dalla gonna a balze asimmetrica di Alexander McQueen, doppia cintura con catene e un collier in argento antico.

Arrivando a Cannes in Alexander McQueen indossando un chemisier decostruito, Naomi Campbell stupisce ancora una volta sfilando in abito nero con piume Valentino Couture e girocollo Bulgari.

Léa Seydoux indossa un abito personalizzato in pizzo nero con spalline di raso, paillettes argento e cristalli firmato Louis Vuitton.

Uno dei migliori look beauty quello di Ana Girardot con Dior mentre Lihi Kornowski indossa un abito bustier Dior Haute Couture dai luminosi toni dell’oro.

Kaia Gerber e Austin Butler in Celine (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

In occasione della premere di Decision to Leave Deepika Padukon, componente della giuria di quest’anno, sceglie un abito nero in piume e paillettes Louis Vuitton.

La cantante e attrice Sofia Essaidi calca il red carpet con un abito tuxedo blu navy dal profondo spacco di Alexis Mabille.

Jeanne Cadieu sceglie un vivace dress al bacio Loewe per la proiezione di The Innocent con argentati sandali fiocco.

Non sbaglia un colpo Pierfrancesco Favino, questa volta raggiante in Brioni.

Dopo aver firmato la colonna sonora del film Elvis i Måneskin approdano per la prima volta sulla Croisette. Per l’occasione Gucci crea per il gruppo abiti che strizzano l’occhio al periodo d’oro del glam rock.

Austin Butler, protagonista della pellicola che narra la vita del celebre cantante, sceglie un completo classico ma elegante e affianca la fidanzata Kaia Gerber in rosso, entrambi Celine.

Modella, attivista e madre dell’imprenditore più ricco del mondo, Maye Musk è incredibilmente elegante in Dior.

Torna la terza edizione di The Sound of Prada, il programma musicale esclusivo che ha visto le sue precedenti edizioni a svolgersi a Parigi nel 2019 e Londra nel 2021. In occasione del 75° Festival di Cannes, Prada ha spedito i suoi esclusivi inviti per le due serate più in dell’anno. Il 24 e il 25 maggio l’iconico club Le Speakeasy ha ospitato il ristretto evento che ha accolto grandi protagonisti come il disk jockey Carl Cox e il produttore e DJ britannico Ross from Friends.