Addio Paco Rabanne

È scomparso all’età di 88 anni, lo stilista Paco Rabanne. Il creativo spagnolo è stato l’enfant terrible della moda francese durante gli anni Sessanta. Definito da Coco Chanel «il metallurgo della moda» per la sua capacità di usare il metallo per le sue creazioni.

A dare la notizia è stato il gruppo Puig, che da anni controlla il marchio e le sue fragranze (tra cui l’iconica Calandre). José Manuel Albesa, presidente della divisione moda e bellezza dell’azienda ha dichiarato: «Paco Rabanne ha reso la trasgressione magnetica. Chi altro poteva spingere le donne parigine alla moda a chiedere a gran voce abiti di plastica e metallo?»

Toccante il tributo condiviso sul Instagram: «Tra le figure più fondamentali della moda del XX secolo, la sua eredità rimarrà una costante fonte di ispirazione. Siamo grati a Monsieur Rabanne per aver stabilito il nostro patrimonio d'avanguardia e definito un futuro di possibilità illimitate».

Guidato dal suo stile non convenzionale - fu il primo a usare la musica per accompagnare le sue sfilate - Paco Rabanne è stato protagonista anche nel cinema, per cui ha disegnato alcuni abiti iconici come il costume verde indossato da Jane Fonda in Barbarella (1968) e il maxi abiti di paillettes di Audrey Hepburn in Due per la strada.