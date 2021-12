Le icone di stile degli italiani

Le celebrità hanno sempre plasmato e influenzato moda e tendenze. C’è addirittura chi li ha definiti “i primi influencer” perché, come questi ultimi, sono in grado di portare l’attenzione di milioni di persone su un brand o un determinato capo di abbigliamento.

Dopo che Zendaya si è presentata alla cerimonia degli Oscar con un abito giallo di Valentino, le ricerche per quel colore sono cresciute del 222% in meno di 24 ore sul sito Lyst, la premium shopping app con oltre 150 milioni di utenti. La cantante Dua Lipa, indossando un completo Versace ai Grammy, ha invece portato a un aumento del 245% delle pagine viste per il marchio.

Ma non sono soltanto le donne a muovere le fila della moda. Il cantante sudcoreano Kai - meglio conosciuto come membro degli EXO - ha stretto una collaborazione con Gucci dando vita a una capsule collection usando come leitmotiv un orsacchiotto di pezza. Dopo la messa in vendita in aprile, la collezione è andata esaurita quasi immediatamente e le ricerche online per Gucci sono aumentate del 264%. Un’altra musa della maison fiorentina è sicuramente Harry Styles. Il boa di piume verdi indossato dal cantante durante i Grammy 2021 ha portato a un aumento delle ricerche del più 1500% in sole 48 ore. Non solo, durante la sua performance, ha indossato un completo di pelle, che ha fatto crescere le ricerche di pantaloni di pelle da uomo del 100% in meno di 24 ore.

N.Peal, brand di lusso inglese che fornisce prodotti in cashmere proveniente dalla Mongolia per uomo e donna, ha chiesto al gruppo di ricerche Semrush di stilare un rapporto sulle figure più influenti della moda nel mondo. Dopotutto, N.Peal ha sempre creduto nel potere delle celebrities quando si tratta di influenzare la moda contemporanea. La prima boutique del marchio, nell’iconica Burlington Arcade di Londra, ha visto tra le sue clienti alcune delle figure più pionieristiche della moda nel mondo, da Sophia Loren a Marilyn Monroe, passando per la principessa Grace di Monaco.

L’analisi si basa sul numero di ricerche mensili per lo “stile” di 266 celebrità. I Paesi analizzati sono stati: Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Regno Unito, USA e Canada.

Billie Eilish è stata incoronata la celebrità che più si desidera emulare, apparendo in tutte le classifiche tranne l’Irlanda. La cantante è anche la numero uno in Italia con 720 ricerche mensili. Il suo stile eclettico fatto di capi oversize mix and match, così come la sua interpretazione in chiave grunge della pin up anni Cinquanta, hanno conquistato tutto il mondo, tanto da farle guadagnare la cover di British Vogue. La copertina, uscita a giugno, ha fatto sì che le ricerche online di corsetti aumentassero del 74% in soli due giorni. E Dopo aver indossato dei pantaloni in latex alla festa per l’uscita del suo album a luglio, le ricerche di articoli simili sono aumentate del 147%.

Segue Hailey Bieber con 260 ricerche al mese in Italia e la presenza in nove delle classifiche stilate. L’abito indossato lo scorso luglio firmato Alessandra Rich ha portato un aumento delle ricerche per bici in velluto e pizzo del 168% in 48 ore. Per quanto riguarda sua marito Justin Bieber, le sue scelte di stile hanno incluso alcune delle tendenze e dei prodotti più amati di quest’anno. Il cantante è recentemente diventato volto di Balenciaga e sostenitore di ERL, un marchio emergente di Venice Beach. Senza dimenticare il suo brand: Drew. Kendall Jenner si piazza al terzo posto (260 ricerche mensili in Italia), diventando la figura più di tendenza tra le Kardashian e apprendono nella top ten di otto paesi. Kim (al quarto posto a livello globale) e Kylie appaiono rispettivamente sette e cinque volte.

Completa la top five globale, la cantante Ariana Grande, cui segue l’influencer Emma Chamberlain. Immancabile nella classifica è Rihanna. Dopo l’annuncio del fidanzamento con A$AP Rocky, ogni apparizione sul red carpet e ogni scatto rubato si trasforma in un’occasione d’affari. Entro 48 ore dalla pubblicazione delle loro foto sul set di un video musicale a New York, le ricerche per l'abbigliamento di Rihanna, tra cui “corsetto top" e "top con bustier in pelle" sono aumentate collettivamente dell’86%. Quelle dei cappotti di shearling sono cresciute del 72%. Il look di Rocky, con un cappello da camionista e stivali neri da combattimento, ha anche visto un aumento delle ricerche rispettivamente del 21% e del 43%.

Guadagnano gli ultimi tre posti della classifica, l’attrice Léa Seydoux, la modella Kaia Gerber (figlia dell’iconica Cindy Crawford con cui ha appena firmato una campagna per Missoni) e Bella Hadid, il cui stile è risultato due volte più amato rispetto a quello della sorella Gigi.

Passiamo alla classifica maschile. Harry Styles guadagna il primo posto a livello globale, comparendo in tutte le liste top ten, ma per l’Italia si ferma solo al secondo posto con 390 ricerche mensili. A batterlo è l’atleta David Beckham con 590 ricerche mensili (terzo posto globale). In seconda posizione A$AP Rocky (260 ricerche mensili in Italia, quarto posto), battuto in Italia dall’altra metà di una “power couple” ovvero Justin Bieber (320 ricerche mensili).

I rapper sembrano essere ancora un traino importante per la moda, complice il boom nel fenomeno dello street style. Insieme a Rocky, appaiono infatti Eminem (210 ricerche mensili, quinto posto in Italia) e Chris Brown (quinto posto globale).

Ad eccezione dell’attore Ryan Gosling (140 ricerche mensili) e del dj Armin van Buuren (90 ricerche mensili), la classifica italiana si compone di personalità sportive, come Sergio Ramos (140 ricerche), Cristiano Ronaldo (110 ricerche) e Roberto Mancini (110 ricerche). La classifica globale vede invece maggior attenzione per le star del grande schermo con Ryan Reynolds e Daniel Craig (l’ultimo 007) rispettivamente in quarta e decima posizione.

Le prime dieci figure di tendenza per la moda maschile in Italia ((Photo by Clive Mason/Getty Images) David Beckham