Il movimento diventa arte con Freddy

«Al posto giusto e al momento giusto». Così Carlo Freddi definisce il marchio che ha fondato e di cui ancora oggi è presidente. Consapevole dei tempi che cambiano, ma sempre fedele all’idea di movimento come forma d’arte, negli ultimi anni Freddy ha spinto l’acceleratore sull’athleisure, trend in continua evoluzione con un fatturato pari a 295 miliardi di euro a livello globale (secondo le stime di Launchmetrics).

Nelle sale del Nhow Hotel di Milano, Freddy ha presentato in anteprima assoluta la collezione per la prossima primavera estate, dedicata a uomo, donna e bambino. Per l’occasione, la passerella - allestita di fronte a un pannello a tema jungle - a sottolineare l’impegno del marchio per la sostenibilità - si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico.

Carlo Freddi e Le Farfalle

Uno «show nello show», in grado di raccontare la dinamicità e l’intuizione di un player internazionale nel panorama dell’abbigliamento sportivo. Ogni artista presente sul palco ha portato una diversa forma d’arte - tutte le sfaccettature dell’anima di Freddy - dal vincitore del talent show Amici, Luigi Strangis (insieme ad altri due finalisti: Alex e Michele) alla «Farfalle» della Federazione Ginnastica d’Italia, passando per la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala.

L’impegno di Freddy per lo sport e l’arte vede il brand protagonista attraverso una serie di partnership. Oltre a rinnovare la sinergia con il talent show di Maria de Filippi, Freddy ha anche annunciato che sarà ancora una volta «sponsor tecnico ufficiale» della Federazione Ginnastica d’Italia e della Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica e con Lara Mori, individualista azzurra a Tokyo 2021 che si è presentata in una delle sue specialità, il Corpo Libero, con un esercizio in passerella.

Collezione primavera-estate 2023