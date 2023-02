Milano Moda Donna: anime diverse, romantiche, sensuali e ribelli

Messa in scena come in un teatro elisabettiano, la sfilata di Emporio Armani suggerisce coerenza e abiti che esaltano la persona, non il personaggio, in un contesto di vita urbana, eclettica e ironica. I piccoli cappelli, le giacche dalle abbottonature asimmetriche e i top da sera con le bretelle ricordano le vesti di scena, abbinati a pantaloni fluidi. Il gioco di relazione fra maschile e femminile è evidente quale tratto importante del dna del marchio, declinato in giochi di volumi e texture, interscambi giorno e sera, negli abiti come negli accessori.