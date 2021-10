Il campione olimpico di pattinaggio artistico su ghiaccio Matteo Guarise interpreta e testa l'abbigliamento della stagione invernale per la linea Tombolini «Zero Gravity», nella quale i principi di leggerezza e comfort si devono assolutamente e realmente sposare con le performance nel caso di questa elegante e sfidante disciplina.

Pattinatore artistico su ghiaccio e in passato a rotelle, Olimpico nel 2014 e nel 2018, ha scolpito il suo fisico con lo sport, praticato in singolo e in coppia, con duri allenamenti e gare che lo hanno portato a vincere titoli italiani, Europei, Mondiali, sia a livello Juniores sia a livello Seniores.

Da oltre dieci anni in pista, ha il nuovo obiettivo di gareggiare nelle Olimpiadi in Cina del 2022, senza ipotecare una decisione oggi per quelle di Milano-Cortina, un'altra sfida dura per colui a cui piace spingersi oltre i limiti.



Il segno identificativo di questa linea di Tombolini, imprenditore di cultura interamente italiana, sta proprio nell'incredibile connubio tra mondo dello sport ed eleganza sartoriale, che unisce trattamenti tecnologici e cultura manifatturiera con oltre cinquanta anni di storia.

Con i volteggi del campione olimpico, le caratteristiche chiave della sartoria maschile creata con i materiali di pregio e le finiture impeccabili di Tombolini sono talmente precise e intrise di leggerezza da permettere di librarsi nell'aria, volteggiare su e con il corpo come in assenza di gravità, accompagnare le mosse di chi vuole indossare, in ogni occasione, un capo dalla vestibilità perfetta e ingualcibile.

Sul ghiaccio come sulla terra, «Zero Gravity» è una sfida stilistica senza precedenti realizzata con abiti, giacche, pantaloni e complementi che non conoscono peso, rigidità e usura; capaci di seguire i movimenti senza costringerli secondo una nuova ottica di «eleganza in azione».

La palette cromatica unisce i codici storici del brand alla tradizione delle nuance maschili, con cromie blu sofisticate, proposte violacee e nella naturalezza dei beige, oppure colorate di verde.

Questo esclusivo Made in Italy che punta tutto sull'innovazione per un moderno businessman o gentleman, viene distribuito nelle boutique multimarca e monomarca (che vedranno ulteriori sviluppi nei prossimi anni) ed è firmato dall'ideogramma del drago, disegnato da Eugenio Tombolini, rielaborando lo stemma araldico della sua città natale Urbisaglia, raffigurante San Giorgio a cavallo che combatte contro il mitologico animale.