Le icone della musica britannica rivivono grazie a Fred Perry

Si apre un nuovo capitolo nella collaborazione che vede protagonisti il marchio di sportswear Fred Perry e lo stilista belga Raf Simons.

A sei mesi dal lancio della collazione «The energy and freedom of youth» con le opere dell’artista e graphic designer Tom Tosseyn, Simons ritorna a immergersi nella sottocultura britannica. Questa volta a ispirarlo è il Nord dell’Inghilterra, il luogo che deve i natali agli Oasis, a Morrissey e ai Joy Division.

Lo stilista guarda così a Peter Saville, art director britannico, co-fondatore della casa discografica Factory Records, responsabile per alcune delle più iconiche copertine degli anni Ottanta. E sono proprio quest’ultime a finire sui capi only black, come fantasiose toppe sui toni del rosa chiaro, dell’azzurro e del bianco.

Patches e ricami arricchiscono ogni capo che prende vita con i nomi e i loghi di artisti e canzoni immaginari.

La seconda collaborazione tra Fred Perry e Raf Simons non si compone solo di polo, t-shirt e felpe oversize. Tra i prodotti - che si possono scoprire sul sito percorrendo gli interni di un popolato appartamento inglese in quattro diversi momenti della giornata (6 pm, 9 pm, 12 am, 3 am) - troviamo una giacca in denim, abbinata a una pantalone in tessuto twill di cotone spazzolato, una Harrington jacket in gabardine di cotone, un blazer sfoderato con chiusura a tre bottoni e persino un parka.